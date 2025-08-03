Середа приніс Україні єдину медаль на ЧС-2025 у водних видах спорту

На чемпіонаті світу з водних видів спорту 2025 року український стрибун у воду Олексій Середа посів друге місце у фіналі змагань з 10-метрової вишки.

Про це повідомляє World Aquatics.

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Це стало для України першою й останньою медаллю на цьогорічному турнірі в Сінгапурі.

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Середа кваліфікувався до фіналу з п’ятого місця за підсумками півфіналу, де набрав 471.80 бала. У фіналі українець продемонстрував сильну серію стрибків, особливо вирізнившись останнім — 91.80 бала, що забезпечило йому підсумковий результат у 515.20 бала.

Перемогу здобув австралієць Кассель Руссо з результатом 534.80 бала. Мексиканець Рандал Вальдез фінішував третім — 511.95 бала.

Це перше особисте срібло Середи на чемпіонатах світу, а загалом його п’ята медаль на такому рівні (3 срібла, 2 бронзи). Крім того, він втретє в кар’єрі набрав понад 500 балів у фіналі світової першості.

Нагадаємо, друга ракетка України Марта Костюк здійснила камбек і вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 у канадському Монреалі.

Тенісистки провели на корті 2 години та 42 хвилини, за які Костюк один раз подала навиліт і припустилася десяти подвійних помилок. У Кесслер – жодного ейсу та 12 подвійних.

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