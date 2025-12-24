Тело нашли в номере отеля: умер биатлонист сборной Норвегии
- Сиверта Гутторм Баккена нашли мертвым в гостиничном номере в Италии, где он находился на тренировочных сборах.
- Биатлонист вернулся в спорт после проблем с сердцем и в сезоне-2025/26 занимает 13-е место в общем зачете Кубка мира.
Биатлонист сборной Норвегии Сиверт Гутторм Баккен скончался в возрасте 27 лет. Тело спортсмена без признаков жизни обнаружили в его гостиничном номере в Италии.
Об этом сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на Норвежскую ассоциацию биатлона.
Умер биатлонист Сиверт Гутторм Баккен
Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что его смерть была подтверждена итальянскими властями.
– IBU глубоко шокирован и опечален трагической новостью о внезапной смерти Сиверта Баккена. Возвращение Сиверта в биатлон после периода больших трудностей стало источником огромной радости для всех членов биатлонной семьи и вдохновляющим примером его стойкости и решимости, – заявил президент организации Олле Далин
Баккен выиграл свою первую гонку Кубка мира в марафоне на 15 км в Гольменколлене в 2022 году. После успешного сезона-2021/22 ему пришлось прервать карьеру из-за проблем с сердцем.
В то же время ему удалось вернуться и снова представлять Норвегию на Кубке мира. Он участвовал в этапе в минувшие выходные, а в общем зачете занимает 13-е место.
Как сообщила NRK, Баккен поехал в Италию на тренировочные сборы в высокогорных условиях.
В посте в Instagram его товарищ по команде Стурла Гольм Легрейд назвал Баккена “одним из самых выносливых”.
– Ты обладал способностью выходить из самых плохих ситуаций. Там, где все остальные сдались бы, ты продолжал бороться. Сиверт, ты был примером для подражания, вдохновением, с решимостью, о которой мы все могли только мечтать, – сказал Лагрейд.
За карьеру Сиверт Гутторм Баккен завоевал Малый хрустальный глобус Кубка мира в масс-стартах сезона-2021/22.
В его активе три золота чемпионатов Европы, два из которых он выиграл после возвращения, в 2025 году. Среди юношей он дважды становился олимпийским чемпионом, а среди юниоров занимал второе место на чемпионате мира-2018.