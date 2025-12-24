Биатлонист сборной Норвегии Сиверт Гутторм Баккен скончался в возрасте 27 лет. Тело спортсмена без признаков жизни обнаружили в его гостиничном номере в Италии.

Об этом сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на Норвежскую ассоциацию биатлона.

Умер биатлонист Сиверт Гутторм Баккен

Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что его смерть была подтверждена итальянскими властями.

– IBU глубоко шокирован и опечален трагической новостью о внезапной смерти Сиверта Баккена. Возвращение Сиверта в биатлон после периода больших трудностей стало источником огромной радости для всех членов биатлонной семьи и вдохновляющим примером его стойкости и решимости, – заявил президент организации Олле Далин

Баккен выиграл свою первую гонку Кубка мира в марафоне на 15 км в Гольменколлене в 2022 году. После успешного сезона-2021/22 ему пришлось прервать карьеру из-за проблем с сердцем.

В то же время ему удалось вернуться и снова представлять Норвегию на Кубке мира. Он участвовал в этапе в минувшие выходные, а в общем зачете занимает 13-е место.

Как сообщила NRK, Баккен поехал в Италию на тренировочные сборы в высокогорных условиях.

В посте в Instagram его товарищ по команде Стурла Гольм Легрейд назвал Баккена “одним из самых выносливых”.

– Ты обладал способностью выходить из самых плохих ситуаций. Там, где все остальные сдались бы, ты продолжал бороться. Сиверт, ты был примером для подражания, вдохновением, с решимостью, о которой мы все могли только мечтать, – сказал Лагрейд.

За карьеру Сиверт Гутторм Баккен завоевал Малый хрустальный глобус Кубка мира в масс-стартах сезона-2021/22.

В его активе три золота чемпионатов Европы, два из которых он выиграл после возвращения, в 2025 году. Среди юношей он дважды становился олимпийским чемпионом, а среди юниоров занимал второе место на чемпионате мира-2018.

