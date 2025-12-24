Біатлоніст збірної Норвегії Сіверт Ґутторм Баккен помер у віці 27 років. Тіло спортсмена без ознак життя виявили у його готельному номері в Італії.

Про це повідомляє телерадіокомпанія NRK, посилаючись на Норвезьку асоціацію біатлону.

Помер біатлоніст Сіверт Ґутторм Баккен

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) повідомив, що його смерть була підтверджена італійською владою.

Зараз дивляться

– IBU глибоко шокований і засмучений трагічною новиною про раптову смерть Сіверта Баккена. Повернення Сіверта до біатлону після періоду великих труднощів стало джерелом величезної радості для всіх членів біатлонної сім’ї та надихаючим прикладом його стійкості та рішучості, – заявив президент організації Олле Далін

Баккен виграв свою першу гонку Кубка світу в марафоні на 15 км в Гольменколлені в 2022 році. Після успішного сезону-2021/22 йому довелося перервати кар’єру через проблеми з серцем.

Водночас йому вдалося повернутися та знову представляти Норвегію на Кубку світу. Він брав участь на етапі минулих вихідних, а в загальному заліку посідає 13-те місце.

Як повідомила NRK, Баккен поїхав до Італії на тренувальний збір у високогірних умовах.

У дописі в Instagram його товариш по команді Стурла Гольм Легрейд назвав Баккена “одним із найвитриваліших”.

– Ти мав здатність виходити з найгірших ситуацій. Там, де всі інші здалися б, ти продовжував боротися. Сіверт, ти був прикладом для наслідування, натхненням, з рішучістю, про яку ми всі могли тільки мріяти, – сказав Лагрейд.

За кар’єру Сіверт Ґутторм Баккен здобув Малий кришталевий глобус Кубка світу в масстартах сезону-2021/22.

У його доробку три золота чемпіонатів Європи, два з яких він виграв після повернення, у 2025 році. Серед юнаків він двічі ставав олімпійським чемпіоном, а серед юніорів посідав друге місце на чемпіонаті світу-2018.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.