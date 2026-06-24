Президент США Дональд Трамп вручит главный трофей победителю чемпионата мира по футболу 2026 года.

Об этом заявил президент ФИФА Джанни Инфантино в эфире телеканала FOX.

Трамп вручит трофей ЧМ-2026

Чемпионат мира 2026 года стартовал 11 июня в Мехико. Сборная США провела уже два матча на групповом этапе, обыграв Парагвай и Австралию. Это позволило команде досрочно обеспечить себе место в плей-офф.

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Что касается Дональда Трампа, то он до сих пор не посетил ни одного матча чемпионата мира.

По словам Инфантино, Трамп посетит финал ЧМ-2026, который запланирован на 18 июля в Нью-Джерси. Глава Белого дома также примет участие в церемонии вручения трофея.

— Мы будем вместе с президентом США наслаждаться финалом и, конечно же, вручать победителям трофей. Мы всё время вместе, – заявил Инфантино.

В прошлом году Трамп принимал участие в церемонии награждения победителей Клубного чемпионата мира-2025, который проходил в Соединенных Штатах. Тогда он не покинул сцену и присутствовал на праздновании победы вместе с футболистами Челси.

Капитан английского клуба Рис Джеймс тогда рассказывал, что думал, будто Трамп уйдет со сцены, но тот захотел остаться.

Ранее трофей победителям дважды вручали монархи: в 1982 году это делал король Испании Хуан Карлос, когда принял участие в вручении трофея сборной Италии, а в 1966 году это сделала королева Елизавета II, вручая его сборной Англии.

На прошлой неделе СМИ сообщали, что ФИФА намерена разрешить Трампу вручить трофей победителям чемпионата мира 2026 года, нарушив протокол.

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