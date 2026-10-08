Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался по поводу смены тренерского штаба своим соперником и экс-чемпионом мира Энтони Джошуа.

Об этом он рассказал в интервью Ring Magazine.

Фьюри о том, что Джошуа ушел из команды Усика

Цыганский король раскритиковал своего земляка за то, что тот постоянно меняет тренеров и отказался от сотрудничества с тренерской командой Александра Усика, вернувшись к работе с Беном Дэвисоном.

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– Не знаю, насколько близкими друзьями являются Усик и Джошуа. Похоже, что он ушел из команды Усика – этой невероятной тренерской команды, которая отлично работает, – и вернулся к Бену Дэвисону. К тому самому парню, который, вроде бы, был для него недостаточно хорош, когда он ушел от него в прошлом году. Так что я не знаю, что там происходит, – сказал Фьюри.

Продолжая свою мысль, Тайсон предположил, что его соперник “хватается за соломинку”, постоянно меняя тренеров.

– Мне кажется, он хватается за соломинку и пытается использовать любую возможность, поскольку постоянно меняет тренеров. За последние шесть-семь боев у него было пять тренеров. Не знаю, что там происходит, но это полностью его выбор. Он постоянно меняет тренеров: возвращается к одному, оставляя другого. Так что это плохой знак, – подчеркнул британец.

Бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа должен состояться 11 декабря в Кардиффе, Уэльс (Великобритания). Вечер бокса запланирован на стадионе Миллениум.

На кону в этом бою будет стоять титул суперчемпиона по версии WBA и специальный пояс Battle of Britain.