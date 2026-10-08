Это плохой знак: Фьюри оценил решение Джошуа уйти из команды тренеров Усика
- По словам Фьюри, за последние шесть-семь боёв Джошуа сменил пятерых тренеров и теперь снова работает с Беном Дэвисоном.
- Фьюри и Джошуа должны провести бой 11 декабря в Кардиффе. На кону – титул суперчемпиона WBA и пояс Battle of Britain.
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался по поводу смены тренерского штаба своим соперником и экс-чемпионом мира Энтони Джошуа.
Об этом он рассказал в интервью Ring Magazine.
Фьюри о том, что Джошуа ушел из команды Усика
Цыганский король раскритиковал своего земляка за то, что тот постоянно меняет тренеров и отказался от сотрудничества с тренерской командой Александра Усика, вернувшись к работе с Беном Дэвисоном.
– Не знаю, насколько близкими друзьями являются Усик и Джошуа. Похоже, что он ушел из команды Усика – этой невероятной тренерской команды, которая отлично работает, – и вернулся к Бену Дэвисону. К тому самому парню, который, вроде бы, был для него недостаточно хорош, когда он ушел от него в прошлом году. Так что я не знаю, что там происходит, – сказал Фьюри.
Продолжая свою мысль, Тайсон предположил, что его соперник “хватается за соломинку”, постоянно меняя тренеров.
– Мне кажется, он хватается за соломинку и пытается использовать любую возможность, поскольку постоянно меняет тренеров. За последние шесть-семь боев у него было пять тренеров. Не знаю, что там происходит, но это полностью его выбор. Он постоянно меняет тренеров: возвращается к одному, оставляя другого. Так что это плохой знак, – подчеркнул британец.
Бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа должен состояться 11 декабря в Кардиффе, Уэльс (Великобритания). Вечер бокса запланирован на стадионе Миллениум.
На кону в этом бою будет стоять титул суперчемпиона по версии WBA и специальный пояс Battle of Britain.