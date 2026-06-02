Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал о тренировках с командой чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF Александра Усика.

Его слова передает Matchroom Boxing.

Джошуа о тренировочном лагере Усика

У британца спросили, в чем он стал лучше с тех пор, как присоединился к тренировочному лагерю Александра Усика.

– Физическая подготовка. Я имею в виду – это не только выносливость во время бега, а именно боксерскую функциональную готовность. IQ, когда я говорю об этом, я имею в виду защиту, я понимаю ее. Теперь я снова могу точно читать удары. Мои глаза сосредоточены, и я снова вижу удары. Я хорошо читаю соперника. Просто мой ум работает именно так. Я не отвлекаюсь на другие вещи. Я буду уважать все, что делаю в боксе: своего соперника, его команду, но я буду уважать и сам бокс, – сказал Джошуа.

Джошуа заявил, что значительно улучшил свою концентрацию.

По его словам, для того чтобы быть чемпионом и сильным бойцом, необходимо поддерживать высокий уровень энергии и направлять ее в правильное русло. Он подчеркнул, что сейчас полностью сосредоточен на боксе, благодаря чему снова чувствует прогресс.

Поединок Энтони Джошуа против албанца Кристиана Пренги состоится 25 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

