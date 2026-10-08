Це поганий знак: Ф’юрі оцінив рішення Джошуа піти з команди тренерів Усика
- За словами Ф’юрі, за останні шість-сім боїв Джошуа змінив п’ятьох тренерів і тепер знову працює з Беном Девісоном.
- Ф’юрі та Джошуа мають провести бій 11 грудня в Кардіффі. На кону – титул суперчемпіона WBA та пояс Battle of Britain.
Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі висловився щодо зміни тренерської команди його суперником та ексчемпіоном світу Ентоні Джошуа.
Про це він сказав в коментарі Ring Magazine.
Ф’юрі про те, що Джошуа пішов з команди Усика
Циганський король розкритикував свого земляка за те, що він постійно змінює тренерів та відмовився від співпраці з тренерською командою Олександра Усика, повернувшись до роботи з Беном Девісоном.
– Не знаю, наскільки близькими друзями є Усик і Джошуа. Схоже, що він пішов із команди Усика – цієї неймовірної тренерської команди, яка чудово працює, – і повернувся до Бена Девісона. До того самого хлопця, який, наче як, був для нього недостатньо хорошим, коли він пішов від нього минулого року. Тож я не знаю, що там відбувається, – сказав Ф’юрі.
Продовжуючи свою думку, Тайсон припустив, що його суперник “хапається за соломинку”, постійно змінюючи тренерів.
– Мені здається, він хапається за соломинку й намагається використати будь-яку можливість, оскільки постійно змінює тренерів. За останні шість-сім боїв у нього було п’ятеро тренерів. Не знаю, що там відбувається, але це цілком його вибір. Він постійно змінює тренерів: повертається до одного, залишаючи іншого. Тож це поганий знак, – наголосив британець.
Бій Тайсона Ф’юрі та Ентоні Джошуа має відбутися 11 грудня у місті Кардіфф, Уельс (Велика Британія). Вечір боксу запланований на стадіоні Міленіум.
На кону бою стоятиме титул суперчемпіона за версією WBA та спеціальний пояс Battle of Britain.