Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі висловився щодо зміни тренерської команди його суперником та ексчемпіоном світу Ентоні Джошуа.

Про це він сказав в коментарі Ring Magazine.

Ф’юрі про те, що Джошуа пішов з команди Усика

Циганський король розкритикував свого земляка за те, що він постійно змінює тренерів та відмовився від співпраці з тренерською командою Олександра Усика, повернувшись до роботи з Беном Девісоном.

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– Не знаю, наскільки близькими друзями є Усик і Джошуа. Схоже, що він пішов із команди Усика – цієї неймовірної тренерської команди, яка чудово працює, – і повернувся до Бена Девісона. До того самого хлопця, який, наче як, був для нього недостатньо хорошим, коли він пішов від нього минулого року. Тож я не знаю, що там відбувається, – сказав Ф’юрі.

Продовжуючи свою думку, Тайсон припустив, що його суперник “хапається за соломинку”, постійно змінюючи тренерів.

– Мені здається, він хапається за соломинку й намагається використати будь-яку можливість, оскільки постійно змінює тренерів. За останні шість-сім боїв у нього було п’ятеро тренерів. Не знаю, що там відбувається, але це цілком його вибір. Він постійно змінює тренерів: повертається до одного, залишаючи іншого. Тож це поганий знак, – наголосив британець.

Бій Тайсона Ф’юрі та Ентоні Джошуа має відбутися 11 грудня у місті Кардіфф, Уельс (Велика Британія). Вечір боксу запланований на стадіоні Міленіум.

На кону бою стоятиме титул суперчемпіона за версією WBA та спеціальний пояс Battle of Britain.

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