Динамо – Карабах: где смотреть матч квалификации Лиги конференций
Матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций Динамо – Карабах состоится 6 августа на стадионе Люблин Арена в польском Люблине.
Начало матча – 20:00 по киевскому времени.
Матч Динамо Киев – Карабах, где смотреть и кто будет транслировать матч киевского клуба в Лиге конференций, рассказывают Факты ICTV.
Динамо – Карабах: где смотреть
Болельщики смогут посмотреть матч Динамо – Карабах в прямом эфире на телеканале 2+2.
На матче Динамо – Карабах будет работать датская бригада арбитров, которую возглавит 38-летний Мортен Крог.
Ему будут ассистировать Стеффен Брамсен и Виктор Скитте. Резервным арбитром назначен Якоб Карлсен.
За VAR будет отвечать Якоб Кехлет, которому будет помогать Йенс Мое.
Победитель этой пары в следующем раунде квалификации Лиги конференций сыграет с победителем матча Твенте (Нидерланды) – ДАК 1904 (Словакия). Проигравшая команда завершит выступления в еврокубках.
По итогам предыдущего сезона украинской Премьер-лиги киевское Динамо заняло четвертое место в турнирной таблице.
Однако команда завоевала Кубок Украины и путевку в квалификацию Лиги Европы. Во втором раунде киевляне уступили греческому ПАОКу по сумме двух матчей.
Карабах финишировал вторым в чемпионате Азербайджана и получил право сыграть в квалификации Лиги Европы, где уступил ЦСКА Софии в серии пенальти.