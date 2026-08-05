Динамо – Карабах: де дивитися матч кваліфікації Ліги конференцій
Матч 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій Динамо – Карабах відбудеться 6 серпня на стадіоні Люблін Арена в польському Любліні.
Початок матчу – 20:00 за київським часом.
Матч Динамо Київ – Карабах, де дивитися та хто покаже матч київського клубу в Лізі конференцій, розповідають Факти ICTV.
Динамо – Карабах: де дивитися
Уболівальники зможуть подивитися матч Динамо – Карабах у прямому ефірі на телеканалі 2+2.
На матчі Динамо – Карабах працюватиме данська бригада арбітрів, яку очолить 38-річний Мортен Крог.
Йому асистуватимуть Стеффен Брамсен та Віктор Скітте. Резервним арбітром призначено Якоба Карлсена.
За VAR відповідатиме Якоб Кехлет, якому допомагатиме Єнс Моє.
Переможець цієї пари в наступному раунді кваліфікації Ліги конференцій зіграє з тріумфатором матчу Твенте (Нідерланди) – ДАК 1904 (Словаччина). Команда, що програє, завершить виступи у єврокубках.
За підсумками попереднього сезону української Прем’єр-ліги київське Динамо посіло четверте місце в турнірній таблиці.
Проте команда здобула Кубок України та путівку у кваліфікацію Ліги Європи. У другому раунді кияни поступилися грецькому ПАОКу за сумою двох матчів.
Карабах фінішував другим у чемпіонаті Азербайджану та отримав право зіграти у кваліфікації Ліги Європи, де поступився ЦСКА Софії у серії пенальті.