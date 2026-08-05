До начала нового отопительного сезона остается все меньше времени, а вопрос, как подготовиться к зиме 2026-2027, уже сегодня волнует миллионы украинцев. Специалисты продолжают ремонтировать энергетическую инфраструктуру, накапливать резервы и привлекать международную помощь.

Однако чиновники и энергетические эксперты не скрывают, что предстоящая зима может оказаться сложной, если Россия возобновит массированные атаки на энергосистему.

Факты ICTV выяснили, к каким сценариям советуют готовиться специалисты и как украинцам подготовиться к зиме в условиях войны, чтобы максимально снизить возможные неудобства.

Сейчас смотрят

Правительство призывает готовиться к худшему сценарию

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий во время совещания с украинскими послами отметил, что в этом году страна не имеет права рассчитывать только на оптимистическое развитие событий. По его словам, планировать подготовку к отопительному сезону нужно исходя именно из самого сложного сценария.

Глава правительства подчеркнул, что Россия постоянно меняет тактику ударов, поэтому недооценивать угрозу нельзя. Именно поэтому государство продолжает не только восстанавливать поврежденные объекты, но и развивать распределенную генерацию, которая делает энергосистему менее уязвимой к атакам.

Корецкий отметил, что для полноценной подготовки энергетики к зиме недостает еще около €650 млн международной помощи. По его словам, предстоящий отопительный сезон будет объективно сложным.

Ранее президент Владимир Зеленский также заявлял, что пока не полностью доволен темпами выполнения Плана устойчивости подготовки страны к осенне-зимнему периоду и призвал правительство ускорить работу.

Как украинцам подготовиться к зиме 2026-2027: три возможных сценария

Несмотря на масштабную подготовку, ситуация зимой будет в первую очередь зависеть от интенсивности российских ударов по энергетической инфраструктуре.

При оптимистическом сценарии существенных проблем с энергоснабжением может не возникнуть, но возможные ограничения будут касаться только отдельных вечерних часов в периодов пиковой нагрузки.

Базовый сценарий предполагает, что во время массированных атак украинцам придется снова сталкиваться с плановыми отключениями электроэнергии продолжительностью примерно 6-12 часов в сутки.

Самый сложный сценарий допускает более серьезные повреждения энергетической инфраструктуры. В таком случае электроэнергия может быть доступна всего несколько часов в сутки, примерно четыре-восемь часов, тогда как остальное время придется пользоваться резервными источниками питания.

Поэтому эксперты советуют не ждать осени, а готовиться к отключениям света зимой уже сейчас.

Как подготовиться к отключениям света зимой

Профессор кафедры общественного управления, доктор наук по государственному управлению и кандидат технических наук Геннадий Рябцев в комментарии Фактам ICTV отмечает, даже если ситуация окажется лучше ожиданий, подготовка не будет лишней.

По его словам, владельцам частных домов следует еще до начала холодов установить автономные источники питания или резервные системы электроснабжения. Делать это сейчас выгоднее, ведь осенью спрос резко растет вместе с ценами.

Жителям многоэтажек эксперт советует, прежде всего, оценить собственные запасы автономного питания. Если имеющихся павербанков, аккумуляторов или зарядных станций недостаточно для обеспечения требуемой техники, лучше приобрести нужное оборудование заранее.

Рябцев также советует выбирать сертифицированные устройства одного производителя. Это упрощает их эксплуатацию и последующее обслуживание.

Отдельное внимание эксперт советует уделить утеплению жилья. Качественная теплоизоляция помогает дольше сохранять тепло даже во время длительных отключений электроэнергии и уменьшает расходы на отопление.

По словам специалиста, стоит заблаговременно произвести запас питьевой и технической воды, ведь при повреждении энергетической инфраструктуры перебои могут возникать не только со светом, но и водоснабжением.

Как подготовиться к зиме в Украине жителям многоэтажек

Если зимой отключения электроэнергии продлятся по несколько часов или даже большую часть суток, к этому следует подготовиться заранее. В первую очередь желательно иметь резервный источник питания.

Для квартиры самым практичным вариантом считаются зарядная станция достаточной мощности и несколько павербанков. Они позволят заряжать телефоны, ноутбук, роутер, питать освещение или другую маломощную технику.

Также следует запастись LED-фонариками, батарейками и свечами, однако открытый огонь следует использовать только с соблюдением правил пожарной безопасности.

Отдельно нужно продумать вопросы горячей воды и еды. Пригодится термопот. Это электроприбор, который кипятит воду и благодаря теплоизолированному корпусу может хранить ее горячей в течение многих часов даже после отключения питания. Если электроэнергия появляется только на короткое время, за этот период можно вскипятить воду и пользоваться ею еще долго.

Также следует иметь качественный термос для горячих напитков и еды. Если позволяют условия и есть безопасное место на открытом воздухе, можно приобрести туристическую газовую горелку с запасом баллонов. Использовать его внутри квартиры без надлежащей вентиляции нельзя из-за риска отравления угарным газом.

Не менее важно позаботиться о тепле. Если отопление будет работать с перебоями, следует иметь:

несколько теплых одеял,

спальные мешки,

карематы,

теплую домашнюю одежду.

Электроодеяло также может пригодиться, но только при наличии зарядной станции или электроснабжения. Во время продолжительных отключений оно не заменит обычные одеял, так как быстро разряжает аккумуляторы. Дополнительно желательно утеплить окна и двери, чтобы снизить потери тепла.

Запас воды и продуктов лучше сформировать заранее. Ориентировочно рекомендуют иметь не менее 3 литров питьевой воды на одного человека в сутки, по меньшей мере, на несколько дней, а также отдельный запас технической воды для бытовых нужд.

Из продуктов следует выбирать долго хранящиеся и не требующие холодильника:

консервы,

каши быстрого приготовления,

крупы,

макароны,

сухари,

галеты,

орехи,

сухофрукты,

шоколад,

энергетические батончики,

чай,

кофе,

детское питание, если оно необходимо.

Холодильник и морозильную камеру при отключении желательно открывать как можно реже, чтобы продукты дольше оставались охлажденными.

Также не помешает заранее подготовить аптечку, запас необходимых лекарств, наличные деньги, заряженные аккумуляторы для фонарей и радиоприемник на батарейках. Если связь или интернет исчезнут, это поможет получать официальную информацию даже во время продолжительных аварий.

Если у вас есть дача или небольшой дом за городом, следует заранее оценить возможность провести часть зимы именно там. В частном доме гораздо проще организовать автономное отопление.

Для обогрева можно установить печь-буржуйку, твердотопливный котел или другой источник обогрева, не зависящий от электроэнергии. Также следует проверить дымоход, заготовить запас дров, брикетов или другого топлива еще до начала холодов.

Если у вас есть собственный огород или сад, лето следует использовать для заготовки продуктов. Лучше сделать запас консервации, не требующей холодильника:

овощных салатов,

тушеных овощей,

мяса,

тушенки,

каш с мясом,

варенья,

компотов,

и других домашних заготовок.

В этом году лучше не полагаться только на замораживание овощей, фруктов или ягод. При длительном отключении электроэнергии морозильные камеры могут разморозиться, а продукты испортиться. Именно поэтому консервация может оказаться более надежным запасом на случай сложной зимы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.