Бывшая звезда Ливерпуля Мохамед Салах находится на заключительной стадии переговоров с турецким Трабзонспором.

Об этом сам клуб сообщил в социальных сетях.

Салах перейдет в Трабзонспор

В социальной сети X клуб опубликовал несколько постов о том, что Салах направляется в Стамбул, а затем в Трабзон.

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По данным ряда источников, 34-летний египетский нападающий договорился о двухлетнем контракте с турецким клубом.

– Время и другие подробности программы встречи в Трабзоне будут обнародованы в течение дня через официальные каналы связи нашего клуба, – отметил клуб.

Салах покинул Ливерпуль в статусе свободного агента по окончании сезона 2025/26.

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Капитан сборной Египта забил 257 голов в 442 матчах за девять сезонов на Энфилд, выиграв английскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Кубок Англии, Кубок лиги (дважды), Клубный чемпионат мира ФИФА и Суперкубок УЕФА.

Ранее СМИ также писали о возможном переходе Салаха в MLS или Саудовскую Аравию. Кроме того, турецкий Бешикташ заявлял, что делал Салаху предложение.

В прошлом сезоне Трабзонспор занял третье место в турецкой Суперлиге и квалифицировался в Лигу Европы УЕФА.

В Трабзонспоре Салах будет играть вместе с украинцами: Русланом Малиновским, который перешел в команду этим летом, и Арсением Батаговым. Ожидается, что египтянин усилит позицию, освободившуюся после ухода другого украинца – Александра Зубкова.

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