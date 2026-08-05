Колишня зірка Ліверпуля Мохамед Салах перебуває на завершальній стадії переговорів з турецьким Трабзонспором.

Про це сам клуб повідомив у соціальних мережах.

Салах перейде до Трабзонспора

У соціальній мережі X клуб опублікував кілька дописів про те, що Салах прямує до Стамбула, а потім до Трабзона.

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За даними низки джерел, 34-річний єгипетський форвард домовився про дворічний контракт з турецьким клубом.

– Час та інші подробиці щодо програми зустрічі в Трабзоні будуть оприлюднені протягом дня через офіційні канали комунікації нашого клубу, — зазначив клуб.

Салах залишив Ліверпуль у статусі вільного агента після завершення сезону-2025/26.

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Капітан збірної Єгипту забив 257 голів у 442 матчах за дев’ять сезонів на Енфілді, вигравши англійську Прем’єр-лігу, Лігу чемпіонів, Кубок Англії, Кубок ліги (двічі), Клубний чемпіонат світу ФІФА та Суперкубок УЄФА.

ЗМІ також писали раніше про можливий перехід Салаха до МЛС або Саудівської Аравії. Також турецький Бешикташ заявляв, що робив Салаху пропозицію.

Минулого сезону Трабзонспор посів третє місце в турецькій Суперлізі та кваліфікувався до Ліги Європи УЄФА.

У Трабзонспорі Салах гратиме разом з українцями: Русланом Маліновським, який перейшов до команди цього літа, та Арсенієм Батаговим. Очікується, що єгиптянин підсилить позицію, яка звільнилася після відходу іншого українця – Олександра Зубкова.

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