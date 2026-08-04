Нападающий сборной Украины Роман Яремчук не вошел в заявку своего клуба Олимпиакоса на первые отборочные матчи Лиги чемпионов.

Тренер чемпионов Греции Хосе Луис Мендилибар назвал причину, по которой украинец не вошёл в заявку. Его слова передает Sport 24.

Яремчук не вошел в заявку Олимпиакоса на матчи ЛЧ

В квалификации «Олимпиакосу» предстоит сыграть с нидерландским Неймегеном. В заявку клуба вошли пять других нападающих.

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– У нас слишком много иностранцев, а мест всего 17. Есть список, который я составил сам, и я выбрал тех, кого считал лучшими для того, чтобы мы прошли этот раунд, – пояснил Мендилибар невключение Яремчука.

Всего в заявку вошли 15 игроков греческой национальности из 32. Среди нападающих один грек — Йоргос Масурас, португальцы Жоау Сильва и Желсон Мартинш, марокканец Аюб Эль-Кааби и испанец Жоэль Рока.

– Поскольку трансферный рынок остается открытым до сентября, может произойти многое. Я не согласен с этим, но как только начнутся официальные матчи, рынок должен закрыться, игроки могут приходить или уходить, пока мы не начали матчи. В итоге останется 25 игроков, те, кто нужен, и мы адаптируемся, – добавил тренер.

В прошлом сезоне Яремчук играл за Олимпиакос в чемпионате Греции и один раз вышел на замену в основной раунд Лиги чемпионов. С февраля Роман выступал за французский Лион на правах аренды, однако клуб не воспользовался правом выкупа.

С начала сезона 2026/27 Яремчук принял участие в шести товарищеских матчах Олимпиакоса и забил решающий гол в ворота польского Ракува. В двух матчах украинец выходил в стартовом составе, полностью отыграв встречу против голландского Аякса.

Матч Олимпиакос — Неймеген состоится во вторник, 4 августа, в 21:00 по киевскому времени. Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов запланирован на 11 августа.

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