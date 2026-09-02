Мудрик официально стал игроком Тоттенхэма: детали трансфера вингера
- Михаил Мудрик будет выступать за лондонский клуб на правах аренды до конца сезона.
- Главным тренером команды является Роберто Де Дзерби, с которым Михаил работал в Шахтере.
Украинский футболист Михаил Мудрик стал игроком лондонского клуба Тоттенхэм Хотспур. Он будет выступать за шпор на правах аренды.
О трансфере сообщил официальный сайт Тоттенхэма.
Мудрик — игрок Тоттенхэм Хотспур
– Мы рады сообщить о подписании контракта с нападающим сборной Украины Михаилом Мудриком на условиях аренды на весь сезон, – сообщил Тоттенхэм.
В составе шпор Михаил будет играть под 27-м номером.
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По информации инсайдера Фабрицио Романо, соглашение Челси и Тоттенхэма предусматривает опцию выкупа игрока за 75 млн фунтов стерлингов, которая не является обязательной.
Главным тренером Тоттенхэма является Роберто Де Дзерби. Мудрик работал под руководством итальянского специалиста в Шахтере в сезоне-2021/22.
– Это прекрасное ощущение. Я с нетерпением жду начала тренировок и выступлений за клуб и очень рад снова работать с Роберто Де Дзерби. Я игрок, который привносит скорость и креативность, и хочу помогать как в атаке, так и в обороне. Я хочу радовать болельщиков, – сказал Мудрик пресс-службе клуба.
Роберто Де Зерби отметил, что, поскольку уже работал с Михаилом в начале его карьеры, то точно знает, что он может принести команде.
На старте сезона-2026/27 в АПЛ Тоттенхэм уступил Брентфорду и Ньюкаслу с общим счетом 0:5 и сейчас занимает последнее место в таблице.
Мудрик сможет дебютировать за Тоттенхэм уже в третьем туре АПЛ против Ноттингема. Матч должен состояться в субботу, 5 сентября.
Напомним, 31 июля Челси и Футбольная ассоциация Англии сообщили о закрытии дела Мудрика после того, как было достигнуто совместное решение между Футбольной ассоциацией и Всемирным антидопинговым агентством (WADA).