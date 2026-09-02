Украинский футболист Михаил Мудрик стал игроком лондонского клуба Тоттенхэм Хотспур. Он будет выступать за шпор на правах аренды.

О трансфере сообщил официальный сайт Тоттенхэма.

Мудрик — игрок Тоттенхэм Хотспур

– Мы рады сообщить о подписании контракта с нападающим сборной Украины Михаилом Мудриком на условиях аренды на весь сезон, – сообщил Тоттенхэм.

В составе шпор Михаил будет играть под 27-м номером.

Сейчас смотрят

View this post on Instagram A post shared by Tottenham Hotspur (@spursofficial)

По информации инсайдера Фабрицио Романо, соглашение Челси и Тоттенхэма предусматривает опцию выкупа игрока за 75 млн фунтов стерлингов, которая не является обязательной.

Главным тренером Тоттенхэма является Роберто Де Дзерби. Мудрик работал под руководством итальянского специалиста в Шахтере в сезоне-2021/22.

– Это прекрасное ощущение. Я с нетерпением жду начала тренировок и выступлений за клуб и очень рад снова работать с Роберто Де Дзерби. Я игрок, который привносит скорость и креативность, и хочу помогать как в атаке, так и в обороне. Я хочу радовать болельщиков, – сказал Мудрик пресс-службе клуба.

Роберто Де Зерби отметил, что, поскольку уже работал с Михаилом в начале его карьеры, то точно знает, что он может принести команде.

На старте сезона-2026/27 в АПЛ Тоттенхэм уступил Брентфорду и Ньюкаслу с общим счетом 0:5 и сейчас занимает последнее место в таблице.

Мудрик сможет дебютировать за Тоттенхэм уже в третьем туре АПЛ против Ноттингема. Матч должен состояться в субботу, 5 сентября.

Напомним, 31 июля Челси и Футбольная ассоциация Англии сообщили о закрытии дела Мудрика после того, как было достигнуто совместное решение между Футбольной ассоциацией и Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.