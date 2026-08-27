Нидерландский Аякс достиг полной договоренности с испанской Жироной и вингером сборной Украины Виктором Цыганковым по трансферу.

Об этом сообщает пресс-служба клуба Аякс.

Виктор Цыганков перешел в Аякс: что известно

28-летний украинский футболист Виктор Цыганков успешно подписал в Амстердаме контракт, рассчитанный на три года — до 30 июня 2029 года.

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Спортивный директор амстердамского клуба Аякс Жорди Кройфф высоко оценил подписание украинца и отметил его важность для командных планов.

– Мы рады, что Виктор подписал с нами контракт. С его приходом мы добавили опытного игрока, который сразу усилит состав. Он также знаком со стилем игры, который мы хотим ввести. Мы работаем над тем, чтобы он был доступен для выбора как можно скорее, – подчеркнул Жорди Кройфф.

Напомним, что Виктор Цыганков является воспитанником академии киевского Динамо, в составе которого провел более 200 поединков.

В начале 2023 года вингер перебрался в Жирону, где стал одним из лидеров команды, отыграв за испанский клуб более 100 официальных матчей.

Также в активе футболиста 67 матчей в составе национальной сборной Украины.

Слухи о возможном переходе Цыганкова из Жироны в Аякс начали распространяться недавно. По информации приближенных источников, трансфер мог обойтись Аяксу примерно в €5 млн, из которых €4 млн – это гарантированная сумма, а еще €1 млн – возможные бонусы.

Ранее Цыганков отказался выходить на замену в матче Жироны против Леганеса. Главный тренер Жироны Кике Альварес заявил, что Цыганков устроил саботаж.

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