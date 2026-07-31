Дисквалификация Мудрика отменена: что известно о возвращении футболиста на поле
- Михаил Мудрик получил право немедленно вернуться к тренировкам и соревнованиям после завершения рассмотрения допингового дела.
- Футбольная ассоциация Англии засчитала украинцу уже отбытый период отстранения как срок дисквалификации.
- Сам Мудрик заявил, что самый сложный период его карьеры завершился, и теперь он сосредоточен на возвращении в футбол.
Украинский вингер Челси Михаил Мудрик получил право немедленно вернуться к соревнованиям после завершения рассмотрения его допингового дела Футбольной ассоциацией Англии.
Дисквалификацию Мудрика отменили
25-летний футболист не участвовал в официальных матчах с ноября 2024 года. Его временно отстранили после обнаружения в допинг-пробе запрещенного вещества – мельдония.
Сначала Мудрику угрожала максимальная дисквалификация на срок до четырех лет. Футболист оспорил решение в Спортивном арбитражном суде.
В Футбольной ассоциации сообщили, что дисциплинарное производство по возможному нарушению антидопинговых правил завершено. Мудрик признал нарушение и согласился на дисквалификацию, срок которой соответствует уже отбывшемуся периоду отстранения.
Таким образом, украинец может вернуться к тренировкам и соревнованиям с немедленным вступлением решения в силу.
После завершения дела Мудрик опубликовал заявление в Instagram. По его словам, наложенную на него четырехлетнюю дисквалификацию отменили, и он может возобновить карьеру.
— Я благодарен, что этот процесс завершился, что мне разрешили вернуться в футбол и теперь я могу смотреть в будущее. Это был самый сложный период моей карьеры, – написал футболист.
Мудрик подчеркнул, что с самого начала дела отрицал сознательное или умышленное употребление запрещенных веществ.
— Мое стремление к честной игре, а также профессиональному и достойному представлению своего клуба и страны всегда было чрезвычайно важным для меня, — отметил он.
Футболист поблагодарил семью и друзей за поддержку, а также руководство Челси, партнеров по команде, болельщиков и юридическую команду, которая работала над его делом.
По словам Мудрика, сейчас он сосредоточен на возвращении к футболу, ежедневной упорной работе и стремлении приносить пользу команде на поле.