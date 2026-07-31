Украинский вингер Челси Михаил Мудрик получил право немедленно вернуться к соревнованиям после завершения рассмотрения его допингового дела Футбольной ассоциацией Англии.

Дисквалификацию Мудрика отменили

25-летний футболист не участвовал в официальных матчах с ноября 2024 года. Его временно отстранили после обнаружения в допинг-пробе запрещенного вещества – мельдония.

Сначала Мудрику угрожала максимальная дисквалификация на срок до четырех лет. Футболист оспорил решение в Спортивном арбитражном суде.

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В Футбольной ассоциации сообщили, что дисциплинарное производство по возможному нарушению антидопинговых правил завершено. Мудрик признал нарушение и согласился на дисквалификацию, срок которой соответствует уже отбывшемуся периоду отстранения.

Таким образом, украинец может вернуться к тренировкам и соревнованиям с немедленным вступлением решения в силу.

После завершения дела Мудрик опубликовал заявление в Instagram. По его словам, наложенную на него четырехлетнюю дисквалификацию отменили, и он может возобновить карьеру.

— Я благодарен, что этот процесс завершился, что мне разрешили вернуться в футбол и теперь я могу смотреть в будущее. Это был самый сложный период моей карьеры, – написал футболист.

Мудрик подчеркнул, что с самого начала дела отрицал сознательное или умышленное употребление запрещенных веществ.

— Мое стремление к честной игре, а также профессиональному и достойному представлению своего клуба и страны всегда было чрезвычайно важным для меня, — отметил он.

Футболист поблагодарил семью и друзей за поддержку, а также руководство Челси, партнеров по команде, болельщиков и юридическую команду, которая работала над его делом.

По словам Мудрика, сейчас он сосредоточен на возвращении к футболу, ежедневной упорной работе и стремлении приносить пользу команде на поле.

Источник : BBC

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