Украинский футболист Михаил Мудрик станет игроком лондонского Тоттенхэма.

Об этом сообщил авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Мудрик станет игроком Тоттенхэма

Как сообщил Романо, Мудрик станет игроком шпор на условиях платной аренды. Также в соглашении будет предусмотрена опция выкупа контракта игрока, но она не будет обязательной.

Сейчас смотрят

Кроме того, он сообщил, что клубы достигли договоренности относительно опции выкупа, которая составит 75 млн фунтов стерлингов (более €87 млн).

Лондонский Тоттенхэм сейчас возглавляет Роберто Де Дзерби, с которым Мудрик работал в донецком Шахтере». Именно под руководством итальянского специалиста Мудрик пробился в основной состав горняков.

Напомним, 31 июля Челси и Футбольная ассоциация Англии сообщили о закрытии дела Мудрика после того, как было достигнуто совместное решение между Футбольной ассоциацией и Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

После отмены дисквалификации Мудрик прилетел в Гонконг, где Челси готовился к новому сезону.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.