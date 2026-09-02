Український футболіст Михайло Мудрик став гравцем лондонського клубу Тоттенгем Готспур. Він гратиме за шпор на правах оренди.

Про трансфер повідомив офіційний сайт Тоттенгема.

Мудрик – гравець Тоттенгем Готспур

– Ми раді повідомити про підписання контракту з нападником збірної України Михайлом Мудриком на умовах оренди на весь сезон, – повідомив Тоттенгем.

У складі шпор Михайло гратиме під 27 номером.

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За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, угода Челсі та Тотттенгема передбачає опцію викупу гравця за 75 млн фунтів стерлінгів, яка не є обов’язковою.

Головним тренером Тоттенгема є Роберто Де Дзербі. Мудрик працював під керівництвом італійського фахівця у Шахтарі у сезоні-2021/22.

– Це чудове відчуття. Я з нетерпінням чекаю на початок тренувань і виступів за клуб, і дуже радий знову працювати з Роберто Де Зербі. Я гравець, який привносить швидкість і креативність, і хочу допомагати як у нападі, так і в обороні. Я хочу радувати вболівальників, – сказав Мудрик пресслужбі клубу.

Роберто Де Зербі зауважив, що оскільки вже працював з Михайлом на початку його кар’єри, то точно знаю, що він може принести команді.

На старті сезону-2026/27 в АПЛ Тоттенгем поступився Брентфорду та Ньюкаслу з загальним рахунком 0:5 та зараз йде на останньому місці у таблиці.

Мудрик зможе дебютувати за Тоттенгем вже у третьому турі АПЛ проти Ноттінгема. Гра має відбутися в суботу, 5 вересня.

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