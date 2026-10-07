Футболист Лионель Месси сыграл прощальный матч за национальную сборную Аргентины. Это был 208-й матч игрока в футболке альбиселесте, в котором он забил свой 126-й гол за сборную.

Прощальный матч Месси состоялся в Буэнос-Айресе на стадионе Монументаль в рамках товарищеской встречи против Бенина, которую окрестили “последним танго Лионеля”.

Прощальный матч Месси за Аргентину

На 10-й минуте матча в игре произошла пауза. Весь стадион аплодировал Месси, играющему под номером 10, а футболисты Бенина по очереди пожимали ему руку.

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39-летний Месси реализовал пенальти в ворота Бенина на 71-й минуте встречи, установив счет 3:0 в пользу сборной Аргентины.

Реализованный пенальти заставил переполненные трибуны стадиона Монументаль скандировать хором: Месси, Месси.

– Я бы с удовольствием возвращался сюда вечно, ведь играть за сборную Аргентины – это самое прекрасное, что может случиться с тобой. Самое прекрасное, – сказал Месси, обращаясь к болельщикам после финального свистка, передает ESPN.

После матча небо над стадионом в Буэнос-Айресе озарило шоу дронов, которое проиллюстрировало самые яркие моменты карьеры Месси, в частности, когда он держит кубок чемпионов мира в Катаре в 2022 году.

Это монументальный и знаковый стадион для Месси, ведь именно на нем он забил больше всего голов в своей международной карьере (19) и сыграл первый матч после триумфа сборной на ЧМ-2022 в Катаре.

– Здесь я пережил один из самых счастливых дней своей карьеры – тот день, когда мы вернулись на первый матч после чемпионата мира. Я никогда не забуду то, что увидел в тот день; это было самое прекрасное, что когда-либо случалось со мной, – сказал он.

Его слова вызвали слезы на лицах бесчисленного множества зрителей на трибунах и его партнеров по команде, собравшихся вокруг него.

– Теперь, неизбежно, я сталкиваюсь с самым печальным днем в своей карьере: прощанием с национальной сборной. Прощайте, все. Я буду скучать по вам; я буду скучать по тому, чтобы защищать цвета национальной сборной, но теперь я буду рядом с вами, поддерживая этих ребят и всех, кто придёт после них. Всегда, всегда вместе, – продолжил он.

ESPN пишет, что ещt до начала матча Месси сфотографировали со слезами на глазах, когда автобус сборной Аргентины проезжал сквозь толпу болельщиков, выстроившихся вдоль маршрута к стадиону.

Также Месси и тренер Лионель Скалони не сдержали слез, когда звучал аргентинский гимн.

Месси объявил о завершении карьеры в национальной сборной через несколько недель после поражения в финале чемпионата мира от Испании, сказав: Пришло время.

Аргентинская футбольная ассоциация убедила его сыграть еще один матч, чтобы устроить “прощание, которого он заслуживает”.

Более 85 тыс. билетов на этот матч были раскуплены за 90 минут, а впоследствии на сайтах перепродажи их цена превысила $2 500. К чествованию присоединились игроки аргентинских сборных, выигравших чемпионаты мира 1978, 1986 и 2022 годов, вместе со своими семьями.

Источник : ESPN

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