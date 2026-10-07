Футболіст Ліонель Мессі провів прощальний матч за національну збірну Аргентини. Це була 208-ма гра гравця у футболці альбіселесте, в якій відзначився 126-м голом за збірну.

Прощальний матч Мессі відбувся у Буенос-Айресі на стадіоні Монументаль у межах товариської зустрічі проти Беніну, яку охрестили останнім танго Ліонеля.

Прощальний матч Мессі за Аргентину

На 10-й хвилині матчу у грі сталася пауза. Весь стадіон аплодував Мессі, який грає під номером 10, а футболісти Беніну по черзі тиснули йому руку.

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39-річний Мессі реалізував пенальті у ворота Беніна на 71-й хвилині зустрічі, встановивши рахунок 3:0 на користь збірної Аргентини.

Реалізований пенальті змусив переповнені трибуни стадіону Монументаль скандувати хором: Мессі, Мессі.

– Я б із задоволенням повертався сюди вічно, адже грати за збірну Аргентини — це найпрекрасніше, що може трапитися з тобою. Найпрекрасніше, — сказав Мессі, звертаючись до вболівальників після фінального свистка, передає ESPN.

Після матчу небо над стадіоном в Буенос-Айресі осяяло шоу дронів, яке проілюструвало найяскравіші моменти кар’єри Мессі, зокрема, коли він тримає кубок чемпіонів світу в Катарі у 2022 році. Монументаль знаковий стадіон для Мессі, адже на ньому він забив найбільше голів у своїй міжнародній кар’єрі (19), і на якому він зіграв перший матч після тріумфу збірної на ЧС-2022 у Катарі. – Тут я пережив один із найщасливіших днів своєї кар’єри – той день, коли ми повернулися на перший матч після чемпіонату світу. Я ніколи не забуду того, що побачив того дня; це було найпрекрасніше, що коли-небудь траплялося зі мною, – сказав він. Його слова викликали сльози на обличчях незліченної кількості глядачів на трибунах та його партнерів по команді, які зібралися навколо нього. – Тепер, неминуче, я стикаюся з найсумнішим днем у своїй кар’єрі: прощанням із національною збірною. Прощавайте, всі. Я сумуватиму за вами; я сумуватиму за тим, щоб захищати кольори національної збірної, але тепер я буду поруч із вами, підтримуючи цих хлопців і всіх, хто прийде після них. Завжди, завжди разом, – продовжив він. ESPN пише, що ще до початку матчу Мессі сфотографували зі сльозами на очах, коли автобус збірної Аргентини проїжджав крізь натовп уболівальників, що вишикувалися вздовж маршруту до стадіону. Також Мессі та тренер Ліонель Скалоні не стримали сльози, коли лунав аргентинський гімн. Мессі оголосив про завершення кар’єри в національній збірній через кілька тижнів після поразки у фіналі чемпіонату світу від Іспанії, сказавши: Настав час. Аргентинська футбольна асоціація переконала його зіграти ще один матч, щоб влаштувати “прощання, на яке він заслуговує”. Понад 85 тис. квитків на цей матч розкупили за 90 хвилин, а згодом на сайтах перепродажу їхня ціна перевищила $2 500. До вшанування приєдналися гравці аргентинських збірних, які вигравали чемпіонати світу 1978, 1986 та 2022 років, разом зі своїми родинами. Читайте також Мессі придбав уже другий футбольний клуб в Іспанії: що відомо

Джерело : ESPN

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