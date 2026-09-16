Футболист Лионель Месси получил вызов в национальную сборную Аргентины для участия в товарищеском матче против Бенина.

Встреча состоится 6 октября на стадионе Эстадио Монументаль в Буэнос-Айресе и станет последним матчем Месси в составе альбиселесте.

Месси сыграет прощальный матч за Аргентину

Президент Аргентинской федерации Клаудио Тапиа подтвердил, что матч 6 октября будет посвящен Месси, чтобы отдать должное нападающему после того, как он объявил о завершении карьеры в сборной.

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— Всем болельщикам Аргентины я хочу сказать, что после разговора с главным тренером национальной сборной Лионелем Скалони мы решили пригласить лучшего игрока мира, символ нашей сборной, нашего капитана Лионеля Андреса Месси, чтобы 6 октября здесь, в Аргентине, он получил прощание, которого действительно заслуживает, — заявил Тапиа в видеообращении.

По словам Тапиа, после того как Лионель принял приглашение, они решили пригласить всех победителей ЧМ-2022, которые играли вместе с ним в Катаре, чтобы они вместе со своими семьями могли присоединиться к нему в этом матче.

Он заявил, что этот матч станет “незабываемым”.

— Мы приглашаем всех аргентинцев и болельщиков национальной сборной посмотреть “последнее танго” лучшего игрока мира, — добавил президент Аргентинской федерации футбола.

Месси объявил о завершении карьеры в национальной сборной 31 августа в посте в Instagram.

Он покидает национальную сборную как лучший бомбардир за всю историю и рекордсмен по количеству матчей, забив 125 голов в 207 играх за Аргентину.

Аргентина сыграет против Боливии 30 сентября и против Буркина-Фасо 3 октября, а затем примет Бенин на стадионе Монументаль.