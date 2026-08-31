Капитан сборной Аргентины Лионель Месси сообщил о завершении карьеры в национальной команде. 39-летний футболист заявил, что принял это решение после длительных размышлений.

О завершении выступлений за сборную Месси написал в Instagram.

Месси завершает карьеру в сборной Аргентины

Лионель Месси, который является рекордсменом сборной Аргентины по количеству сыгранных матчей — 207 — и забитых голов — 125, официально сообщил о завершении выступлений за национальную команду.

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— После того времени, что прошло от финала (чемпионата мира-2026, — Ред.), много обо всем думая, хочу сообщить вам всем, что я завершаю выступления за национальную сборную… Это было решение, которое причинило мне боль и до сих пор болит в душе, но я понимаю, что пришло время, — написал Месси.

Аргентинский футболист отметил, что на протяжении многих лет отдавал сборной все свои силы. Теперь, по его словам, пришло время дать возможность более молодым игрокам занять свое место в команде.

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Лионель Месси играл за национальную сборную Аргентины с 2005 года. За этот период он стал чемпионом мира 2022 года и выиграл Кубок Америки.

Последним турниром Месси в составе национальной команды стал чемпионат мира 2026 года. Сборная Аргентины добралась до финала, где в дополнительное время проиграла Испании со счетом 0:1.

Во время турнира 39-летний нападающий забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи. Этот результат стал вторым лучшим показателем на чемпионате после Килиана Мбаппе, который забил 10 голов.

— Осталось немного, и определенные этапы жизни подходят к концу. Этот этап причиняет мне особую боль. Я люблю, любил и всегда буду любить выступать за сборную. Я отдал ей всего себя, мне уже нечего больше дать, а позади есть очень сильные молодые игроки, которые заслуживают своего места.

— Спасибо за всю вашу любовь на протяжении этих 20 лет. Я очень буду скучать по тому, как слышал вашу поддержку изнутри. Теперь я буду одним из вас — всегда буду болеть и поддерживать сборную снаружи, в хорошие времена и в плохие — а особенно в плохие, — написал Месси.

Напомним, президент Аргентинской футбольной ассоциации Клаудио Тапиа заявлял, что сроки завершения профессиональной карьеры Месси будет определять самостоятельно.

По его словам, AFA не оказывает на капитана никакого давления относительно его дальнейших выступлений в составе национальной сборной.

Сам Лионель Месси рассказал, что решил завершить выступления за Аргентину еще после чемпионата мира. После смерти отца он окончательно убедился в правильности своего решения.

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