Месси приобрел уже второй футбольный клуб в Испании: что известно
- Лионель Месси приобрел Эльденсе – клуб из второго дивизиона Испании. Сделка еще должна быть одобрена соответствующими органами.
- Для Месси это уже вторая инвестиция в испанский футбол: в апреле 39-летний аргентинец приобрел каталонский клуб Корнелья.
Аргентинский футболист Лионель Месси приобрел испанский клуб Эльденсе, выступающий в Сегунде.
Об этом сообщил официальный сайт Эльденсе.
Месси приобрел ФК Эльденс
— Депортиво Эльденсе официально объявляет о приобретении клуба Лео Месси, что знаменует начало новой и захватывающей главы в истории клуба, насчитывающей более 100 лет, — говорится в сообщении Эльденсе на официальном сайте.
Сделка еще должна быть одобрена соответствующими органами и является второй инвестицией Месси в испанский клуб. В апреле 39-летний футболист приобрел каталонский клуб Корнелья.
Эльденсе занимает 19-е место во втором дивизионе Испании, имея в активе одну победу и пять очков после семи стартовых матчей.
Восьмикратный обладатель Золотого мяча в сентябре достиг предварительной договоренности о том, чтобы стать мажоритарным акционером Эльденсе, и сейчас этот процесс завершен.
Месси переехал в Испанию, когда ему было 13 лет, а в октябре 2004 года, в возрасте 17 лет, он дебютировал в основном составе Барселоны.
За каталонский клуб он забил 672 гола в 778 матчах, после чего в 2021 году перешёл во французский Пари Сен-Жермен, а в 2023 году — в клуб Интер Майами в США.