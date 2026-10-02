Аргентинский футболист Лионель Месси приобрел испанский клуб Эльденсе, выступающий в Сегунде.

Об этом сообщил официальный сайт Эльденсе.

Месси приобрел ФК Эльденс

— Депортиво Эльденсе официально объявляет о приобретении клуба Лео Месси, что знаменует начало новой и захватывающей главы в истории клуба, насчитывающей более 100 лет, — говорится в сообщении Эльденсе на официальном сайте.

Сделка еще должна быть одобрена соответствующими органами и является второй инвестицией Месси в испанский клуб. В апреле 39-летний футболист приобрел каталонский клуб Корнелья.

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Эльденсе занимает 19-е место во втором дивизионе Испании, имея в активе одну победу и пять очков после семи стартовых матчей.

Восьмикратный обладатель Золотого мяча в сентябре достиг предварительной договоренности о том, чтобы стать мажоритарным акционером Эльденсе, и сейчас этот процесс завершен.

Месси переехал в Испанию, когда ему было 13 лет, а в октябре 2004 года, в возрасте 17 лет, он дебютировал в основном составе Барселоны.

За каталонский клуб он забил 672 гола в 778 матчах, после чего в 2021 году перешёл во французский Пари Сен-Жермен, а в 2023 году — в клуб Интер Майами в США.

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