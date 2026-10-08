Бывший футболист сборной Испании и Манчестер Сити Давид Сильва решил возобновить карьеру в возрасте 40 лет. Он подписал краткосрочный контракт с клубом Ша Тин, выступающим в Премьер-лиге Гонконга.

О подписании контракта с Сильвой клуб сообщил в социальных сетях.

Давид Сильва возобновил карьеру

– Я очень рад, что поеду в Гонконг и смогу насладиться местной культурой, кухней и, конечно же, футболом в Гонконге, – сказал Сильва в видео в Instagram.

В клубе сообщили, что Давид Сильва в ближайшее время прибудет в Гонконг, чтобы “обустроиться, присоединиться к тренировкам команды и набрать оптимальную игровую форму перед дебютом на поле”.

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Ша Тин занимает восьмое место в чемпионате после четырёх матчей, а следующий матч команда сыграет против Гонконг Футбол Клаб в воскресенье, 18 октября.

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Давид Сильва выиграл чемпионат мира 2010 года и два чемпионата Европы в составе сборной Испании, а также четыре титула английской Премьер-лиги вместе с Манчестер Сити.

В то же время первые три чемпионских титула Сити были завоеваны в период, когда клуб был признан виновным в нарушении финансовых правил лиги, против чего клуб подал апелляцию.

Сильва завершил карьеру в 2023 году после разрыва передней крестообразной связки во время предсезонных тренировок в Реал Сосьедаде.

За 10 лет в составе Манчестер Сити он завоевал 11 трофеев, а возле стадиона клуба Этихад установлена его скульптура.

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