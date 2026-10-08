Колишній футболіст збірної Іспанії та Манчестер Сіті Давід Сілва вирішив відновити кар’єру у віці 40 років. Він підписав короткостроковий контракт з клубом Ша Тін, який виступає у Прем’єр-лізі Гонконгу.

Про підписання Сілви клуб повідомив у соціальних мережах.

Давід Сілва відновив кар’єру

– Я дуже радію, що поїду до Гонконгу і зможу насолодитися місцевою культурою, кухнею і, звісно, футболом у Гонконзі, – сказав Сільва у відео в Instagram.

У клубі повідомили, що Давід Сільва незабаром прибуде до Гонконгу, щоб “облаштуватися, приєднатися до тренувань команди та набрати оптимальну ігрову форму перед дебютом на полі”.

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Ша Тін посідає восьме місце в чемпіонаті після чотирьох матчів, а наступний матч команда зіграє проти Гонконг Футбол Клаб у неділю, 18 жовтня.

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Давід Сілва виграв чемпіонат світу 2010 року та два чемпіонати Європи у складі збірної Іспанії, а також чотири титули англійської Прем’єр-ліги разом із Манчестер Сіті.

Водночас, перші три чемпіонства Сіті були здобуті в період, коли клуб визнали винним у порушенні фінансових правил ліги, проти чого клуб подав апеляцію.

Сільва завершив кар’єру в 2023 році після розриву передньої хрестоподібної зв’язки під час передсезонних тренувань у Реал Сосьєдаді.

За 10 років у складі Манчестер Сіті він завоював 11 трофеїв, а біля стадіону клубу Етіхад встановлено його скульптуру.

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