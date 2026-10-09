Президент УЕФА Александр Чеферин будет баллотироваться на четвертый срок на посту главы организации.

Об этом сообщила пресс-служба УЕФА со ссылкой на его заявление.

Чеферин будет баллотироваться на новый срок

Александр Чеферин планирует остаться на посту главы УЕФА и после 2027 года.

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О намерении вновь бороться за этот пост он проинформировал руководителей и генеральных секретарей всех 55 национальных ассоциаций. Выборы нового главы состоятся в ходе 51-го очередного съезда УЕФА 22 апреля 2027 года в Астане.

Бывший президент Федерации футбола Словении возглавляет УЕФА с 2016 года. В 2024 году он заявлял, что не будет баллотироваться на переизбрание. Однако изменил решение после того, как ему выразили поддержку заинтересованные стороны в развитии европейского футбола.

– Я хочу поблагодарить национальные ассоциации за их доверие. В последние годы мы сталкивались с чрезвычайными вызовами и преодолевали их как одна команда. Впереди ещё важная работа, поэтому я принял их просьбу, – заявил он.

Чеферин добавил, что его цель остается прежней: сохранить европейский футбол единым, сделать игру сильнее и подготовить УЕФА к следующему поколению.

Он также выразил глубокую благодарность своей семье, отметив, что это решение требует от них многого и он не смог бы принять его без их понимания и поддержки.

Скандал между УЕФА и ФИФА Летом президент ФИФА Джанни Инфантино намеревался продать часть прав на чемпионат мира частным инвесторам. Однако после резкой критики, в частности со стороны УЕФА, он отказался от этой идеи. УЕФА и ряд национальных ассоциаций выступили с резкой критикой, угрожали бойкотом и требовали отставки Инфантино. Позже ФИФА отказалась предоставлять УЕФА внутренние документы по проекту и обвинила европейский орган в “кампании дезинформации”, злоупотреблении правом и якобы недобросовестном преследовании Джанни Инфантино. Несмотря на давление, Инфантино также объявил, что будет баллотироваться на четвёртый президентский срок в марте 2027 года. В то же время президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что поддержит единственного альтернативного кандидата против Инфантино.

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