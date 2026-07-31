УЕФА официально пригрозил ФИФА бойкотом чемпионатов мира: детали
- УЕФА и все 55 ассоциаций отвергли план ФИФА по привлечению частных инвесторов и пригрозили бойкотом турниров.
- Европейский союз заявил, что чемпионат мира не может быть инвестиционным продуктом и не продается.
- УЕФА требует полностью отказаться от реформы и гарантировать, что ФИФА больше не вернётся к этой идее.
УЕФА и 55 входящих в нее национальных ассоциаций выступили против намерений ФИФА привлечь частных инвесторов к владению правами на чемпионаты мира. Организация на официальном уровне пригрозила бойкотом турниров под эгидой ФИФА.
Об этом говорится в заявлении УЕФА на официальном сайте.
УЕФА угрожает ФИФА бойкотом
В заявлении УЕФА говорится, что организация единодушно и категорически отвергает предложение ФИФА о передаче частным инвесторам доли в праве собственности на чемпионаты мира и другие соревнования.
– Чемпионат мира по футболу нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. Это одно из величайших спортивных наследий футбола. Его создавали на протяжении многих поколений футболисты, национальные сборные и болельщики со всех континентов. Ни одна его часть никогда не должна быть передана частным инвесторам. Чемпионат мира не продается, – подчеркнули в УЕФА.
В УЕФА заявили, что разработанное ФИФА тайно и без консультаций предложение является безответственным и неприемлемым, а давление на национальные ассоциации назвали запугиванием.
УЕФА подчеркнула, что привлечение внешних инвесторов и подчинение игры интересам акционеров недопустимо, и заверила, что Европа никогда не узаконит такую модель.
– Ни одна из национальных сборных УЕФА не будет участвовать в каких-либо соревнованиях ФИФА до тех пор, пока эти предложения остаются актуальными, за исключением случаев, когда данное предложение будет полностью отклонено и будут предоставлены обязательные гарантии того, что ФИФА никогда больше не будет открывать своё управление или соревнования для частной собственности.
Кроме того, в УЕФА подчеркнули, что в их намерениях не стоит сомневаться, поскольку УЕФА и ее национальные ассоциации “будут противостоять этим планам с абсолютной решимостью”.
Чего хочет ФИФА
ФИФА предлагает создать дочернюю компанию FIFA Forward Enterprise (FFE) стоимостью $20 млрд для управления коммерческой и операционной деятельностью своих турниров, оставив за собой спортивный контроль и доходы.
Для этого планируется привлечь $4,2 млрд от частных инвесторов, что позволит выделить каждой из 211 ассоциаций до $40 млн, однако крайний срок принятия решения 19 сентября уже вызвал волну критики.
Особое беспокойство вызывает потенциальное участие инвесторской группы Thrive Eternal во главе с Джошуа Кушнером (братом зятя Дональда Трампа). Несмотря на наличие подобных моделей в спорте (например, в Формуле-1), инициатива пока остается лишь предложением, которое требует одобрения Советом ФИФА и большинством национальных ассоциаций.
За последнюю неделю УЕФА уже дважды высказывала официальную критику как в отношении самой идеи ФИФА, так и установленного срока для ассоциаций.