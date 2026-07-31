УЕФА и 55 входящих в нее национальных ассоциаций выступили против намерений ФИФА привлечь частных инвесторов к владению правами на чемпионаты мира. Организация на официальном уровне пригрозила бойкотом турниров под эгидой ФИФА.

Об этом говорится в заявлении УЕФА на официальном сайте.

УЕФА угрожает ФИФА бойкотом

В заявлении УЕФА говорится, что организация единодушно и категорически отвергает предложение ФИФА о передаче частным инвесторам доли в праве собственности на чемпионаты мира и другие соревнования.

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– Чемпионат мира по футболу нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. Это одно из величайших спортивных наследий футбола. Его создавали на протяжении многих поколений футболисты, национальные сборные и болельщики со всех континентов. Ни одна его часть никогда не должна быть передана частным инвесторам. Чемпионат мира не продается, – подчеркнули в УЕФА.

В УЕФА заявили, что разработанное ФИФА тайно и без консультаций предложение является безответственным и неприемлемым, а давление на национальные ассоциации назвали запугиванием.

УЕФА подчеркнула, что привлечение внешних инвесторов и подчинение игры интересам акционеров недопустимо, и заверила, что Европа никогда не узаконит такую модель.

– Ни одна из национальных сборных УЕФА не будет участвовать в каких-либо соревнованиях ФИФА до тех пор, пока эти предложения остаются актуальными, за исключением случаев, когда данное предложение будет полностью отклонено и будут предоставлены обязательные гарантии того, что ФИФА никогда больше не будет открывать своё управление или соревнования для частной собственности.

Кроме того, в УЕФА подчеркнули, что в их намерениях не стоит сомневаться, поскольку УЕФА и ее национальные ассоциации “будут противостоять этим планам с абсолютной решимостью”.

Чего хочет ФИФА

ФИФА предлагает создать дочернюю компанию FIFA Forward Enterprise (FFE) стоимостью $20 млрд для управления коммерческой и операционной деятельностью своих турниров, оставив за собой спортивный контроль и доходы.

Для этого планируется привлечь $4,2 млрд от частных инвесторов, что позволит выделить каждой из 211 ассоциаций до $40 млн, однако крайний срок принятия решения 19 сентября уже вызвал волну критики.

Особое беспокойство вызывает потенциальное участие инвесторской группы Thrive Eternal во главе с Джошуа Кушнером (братом зятя Дональда Трампа). Несмотря на наличие подобных моделей в спорте (например, в Формуле-1), инициатива пока остается лишь предложением, которое требует одобрения Советом ФИФА и большинством национальных ассоциаций.

За последнюю неделю УЕФА уже дважды высказывала официальную критику как в отношении самой идеи ФИФА, так и установленного срока для ассоциаций.

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