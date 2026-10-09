Президент УЄФА Александер Чеферін балотуватиметься на четвертий термін на посаді очільника організації.

Про це повідомила пресслужба УЄФА, посилаючись на його заяву.

Чеферін балотуватиметься на новий термін

Александер Чеферін планує зберегти за собою крісло очільника УЄФА й після 2027 року.

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Про намір знову змагатися за посаду він поінформував керівників та генсеків усіх 55 національних асоціацій. Вибори нового очільника відбудуться під час 51-го чергового з’їзду УЄФА 22 квітня 2027 року в Астані.

Експрезидент Федерації футболу Словенії очолює УЄФА з 2016 року. У 2024 році він казав, що не буде йти на переобрання. Проте змінив рішення після того, як йому висловили підтримку зацікавлені сторони в розвитку європейського футболу.

– Я хочу подякувати національним асоціаціям за їхню довіру. Ми стикалися з надзвичайними викликами протягом останніх років і долали їх як одна команда. Попереду ще важлива робота, тому я прийняв їхній запит, – заявив він.

Чеферін додав, що його амбіція залишається незмінною: зберегти європейський футбол єдиним, зробити гру сильнішою та залишити УЄФА готовою для наступного покоління.

Він також висловив глибоку вдячність своїй родині, зазначивши, що це рішення вимагає від них багато чого і він не зміг би прийняти його без їхнього розуміння та підтримки.

Скандал між УЄФА та ФІФА

Влітку президент ФІФА Джанні Інфантіно мав намір продати частину прав на чемпіонат світу приватним інвесторам. Проте після різкої критики, зокрема з боку УЄФА, відмовився від ідеї.

УЄФА та низка національних асоціацій виступили з різкою критикою, погрожували бойкотом і вимагали відставки Інфантіно.

Пізніше ФІФА відмовилася надавати УЄФА внутрішні документи щодо проєкту та звинуватила європейський орган у “кампанії дезінформації”, зловживанні правом та нібито недобросовісному переслідуванні Джанні Інфантіно.

Попри тиск, Інфантіно також оголосив, що балотуватиметься на четвертий президентський термін у березні 2027 року. Водночас президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що підтримає єдиного альтернативного кандидата проти Інфантіно.

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