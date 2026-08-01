Президент ФИФА Джанни Инфантино отказался от инициативы по продаже частным инвесторам части коммерческих прав на Чемпионат мира после резкой реакции футбольного сообщества. Проект вызвал массовое недовольство среди национальных ассоциаций и конфедераций, а в УЕФА даже заговорили о возможном бойкоте турниров под эгидой ФИФА.

Об этом сообщает The Guardian.

ФИФА отказалась от спорной инициативы

Инфантино признал, что предложенный проект вызвал настолько серьезные споры, что его реализация больше не соответствует первоначальной цели.

Сейчас смотрят

– Внимательно выслушав все мнения, стало ясно, что этот проект вызвал разногласия такого масштаба, что независимо от уровня поддержки он больше не соответствует поставленным целям, – заявил глава ФИФА.

Речь идет об инициативе FIFA Forward Enterprise (FFE), представленной в начале недели. Она предусматривала продажу значительной доли коммерческих прав на мужские и женские чемпионаты мира, а также на Клубный чемпионат мира.

По замыслу ФИФА, привлечение частных инвесторов должно было принести сотни миллионов долларов и увеличить объем финансирования для 211 национальных ассоциаций до более чем $10 млрд. Участникам программы также обещали дополнительные $20 млн, если они присоединятся к ней до 19 сентября.

Против выступили УЕФА и другие конфедерации

Впрочем, инициатива быстро натолкнулась на жесткое сопротивление. Европейские футбольные ассоциации на экстренном заседании договорились о бойкоте проекта, а УЕФА предупредила о готовности пересмотреть свое участие в будущих турнирах ФИФА, если план не будет отозван.

Негативную позицию также выразили Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и Карибского бассейна и Азиатская футбольная конфедерация.

Кризис коснулся и руководства самой ФИФА. Старший советник Инфантино Карлос Кордейро подал в отставку в знак протеста, а главный операционный директор организации Кевин Ламур публично раскритиковал президента, обвинив его в неуважении к партнерам и процессу принятия решений.

УЕФА поприветствовала решение ФИФА отказаться от плана продажи части прав на Чемпионат мира частным инвесторам.

— УЕФА благодарит всех болельщиков, лиги, клубы, игроков, отдельных лиц, ассоциации и конфедерации, выступивших против этой схемы, а также многочисленных премьер-министров, глав государств и комментаторов, которые продемонстрировали президенту ФИФА, что футбол не продается, — говорится в заявлении.

УЕФА призвал разобраться в обстоятельствах появления такого предложения и привлечь виновных к ответственности. УЕФА также сообщил, что в ближайшие дни и недели совместно с национальными ассоциациями и другими конфедерациями проведет анализ ситуации, чтобы понять, как подобная инициатива стала возможной, и разработать механизмы недопущения подобного в будущем.

Будущее Инфантино под вопросом

Провал этой инициативы может существенно повлиять на позиции Джанни Инфантино в преддверии выборов президента ФИФА, которые состоятся в следующем году.

По информации The Guardian, УЕФА и другие футбольные конфедерации уже активизировали поиск альтернативного кандидата, который мог бы составить конкуренцию Инфантино. Хотя ранее считалось, что действующий президент без труда получит четвертый срок. Однако нынешний конфликт существенно ослабил его авторитет как внутри ФИФА, так и среди ведущих футбольных организаций мира.

Источник : The Guardian

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.