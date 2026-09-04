ФИФА обвинила УЕФА в развертывании “кампании по дискредитации” против нее и Джанни Инфантино после того, как руководящий орган европейского футбола пригрозил возбудить уголовное дело против президента ФИФА.

Об этом сообщает The Athletic.

ФИФА обвиняет УЕФА в “кампании по дискредитации”

27 августа УЕФА в юридическом документе, поданном в США, утверждала, что Инфантино “продвигал мошенническую цену, не соответствующую рыночной, для собственной выгоды”, когда предлагал продать 20% долю в коммерческой деятельности и организации мероприятий ФИФА за $4,2 млрд.

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Это было частью ныне отклоненного предложения FIFA Forward Enterprise (FFE), которое, в случае одобрения 211 ассоциациями-членами, предусматривало, что Thrive Eternal – американский инвестиционный фонд, которым руководит Джошуа Кушнер, брат зятя президента США Дональда Трампа, – приобретет долю в чемпионатах мира, а также в других соревнованиях ФИФА.

УЕФА подала запрос на раскрытие документов накануне возможного возбуждения уголовного дела против Инфантино в Швейцарии в связи с планом FFE, а ее юристы заявили, что оценка в $4,2 млрд является “абсурдно низкой” и не является “результатом открытого, конкурентного аукциона”.

31 августа суд Южного округа Флориды удовлетворил ходатайство ФИФА о разрешении выступить против запроса УЕФА и предоставил ей время до 28 сентября для подачи полного возражения.

ФИФА также подала аналогичные ходатайства в Нью-Йорке и Колорадо. Руководящий орган мирового футбола просит отложить предоставление доступа к документам или вовсе отклонить ходатайства УЕФА.

— Хотя эти ходатайства оформлены как юридические документы с заголовками и регистрационными номерами, они являются не более чем пресс-релизами, которые еще больше подкрепляют клеветническую кампанию УЕФА против ФИФА и ее руководства, — говорится в заявлении ФИФА, поданном во вторник в Нью-Йорке и обнародованном изданием The Athletic.

В ФИФА раскритиковали решение УЕФА проинформировать СМИ еще до подачи заявлений и заявили, что само заявление якобы имеет “фундаментальный недостаток”.

– УЕФА требует раскрытия доказательств в пользу иностранного уголовного дела, которого не существует и которое, как признает сама УЕФА, она не имеет полномочий возбуждать, – добавили в ФИФА.

Напомним, Инфантино отозвал свое предложение на сумму 20 млрд долларов после негативной реакции со стороны мировых футбольных чиновников.

В августе в Марокко состоялось совещание с участием высокопоставленных должностных лиц ФИФА, на котором генеральный секретарь Маттиас Графстром и члены исполнительного комитета выразили поддержку Инфантино.

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