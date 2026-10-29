Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко показал фото со своим самым старшим сыном Джорданом.

Андрей Шевченко поделился трогательным семейным кадром на своей странице в Instagram.

Андрей Шевченко показал фото со старшим сыном Джорданом

Андрей Шевченко опубликовал фото с Джорданом по случаю дня рождения.

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29 октября старшему сыну Андрея Шевченко и Кристен Пазик исполнилось 22 года.

На фото Андрей Шевченко позирует вместе с женой Кристен Пазик и Джорданом.

Шевченко Андрей адресовал сыну искренние слова приветствия.

– С днем ​​рождения, Джордан! Мы очень любим тебя, — лаконично и тепло написал Шевченко.

Образование первенец Андрея Шевченко получил в Великобритании в King’s College School (Уимблдон), после чего продолжил обучение в Йельском университете. В настоящее время Джордан проживает в США.

Напомним, что Андрей Шевченко и американская модель Кристен Пазик состоят в браке уже более 20 лет — пара обручилась в июле 2004 года.

Пара воспитывает четырех общих сыновей: 22-летнего Джордана, 19-летнего Кристиана, 14-летнего Александра и 12-летнего Райдера-Габриэля.

Фото: Андрей Шевченко

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