Андрей Шевченко показал редкое фото с самым старшим сыном и поздравил его с 22-летием
- Андрей Шевченко показал фото со старшим сыном Джорданом.
- Сын Андрея Шевченко отмечает день рождения.
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко показал фото со своим самым старшим сыном Джорданом.
Андрей Шевченко поделился трогательным семейным кадром на своей странице в Instagram.
Андрей Шевченко показал фото со старшим сыном Джорданом
Андрей Шевченко опубликовал фото с Джорданом по случаю дня рождения.
29 октября старшему сыну Андрея Шевченко и Кристен Пазик исполнилось 22 года.
На фото Андрей Шевченко позирует вместе с женой Кристен Пазик и Джорданом.
Шевченко Андрей адресовал сыну искренние слова приветствия.
– С днем рождения, Джордан! Мы очень любим тебя, — лаконично и тепло написал Шевченко.
Образование первенец Андрея Шевченко получил в Великобритании в King’s College School (Уимблдон), после чего продолжил обучение в Йельском университете. В настоящее время Джордан проживает в США.
Напомним, что Андрей Шевченко и американская модель Кристен Пазик состоят в браке уже более 20 лет — пара обручилась в июле 2004 года.
Пара воспитывает четырех общих сыновей: 22-летнего Джордана, 19-летнего Кристиана, 14-летнего Александра и 12-летнего Райдера-Габриэля.
Фото: Андрей Шевченко