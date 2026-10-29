Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко показав фото зі своїм найстаршим сином Джорданом.

Андрій Шевченко поділився зворушливим сімейним кадром на своїй сторінці в Instagram.

Андрій Шевченко показав фото зі старшим сином Джорданом

Андрій Шевченко опублікував фото з Джорданом з нагоди його дня народження.

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29 жовтня старшому сину Андрія Шевченка і Крістен Пазік виповнилося 22 роки.

На світлині Андрій Шевченко позує разом із дружиною Крістен Пазік і Джорданом.

Шевченко Андрій адресував синові щирі слова привітання.

— З днем народження, Джордане! Ми дуже любимо тебе, — лаконічно й тепло написав Шевченко.

Освіту первісток Андрія Шевченка здобував у Великій Британії в King’s College School (Вімблдон), після чого продовжив навчання в Єльському університеті. Наразі Джордан мешкає в США.

Нагадаємо, що Андрій Шевченко та американська модель Крістен Пазік перебувають у шлюбі вже понад 20 років — пара побралася у липні 2004 року.

Пара виховує чотирьох спільних синів: 22-річного Джордана, 19-річного Крістіана, 14-річного Олександра та 12-річного Райдера-Габріеля.

Фото: Андрій Шевченко

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