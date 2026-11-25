Матч Шахтар – Фенербахче в п’ятому турі основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/27 відбудеться 25 листопада на стадіоні Стемфорд Бридж у Лондоні (Велика Британія).

Початок матчу – 22:00 за київським часом.

Матч Шахтар – Фенербахче, де дивитися в Україні та хто покаже гру гірників із жовтими канарками в Лізі чемпіонів, розповідають Факти ICTV.

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Шахтар – Фенербахче: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч Шахтар – Фенербахче у прямому ефірі на медіасервісі Megogo.

Для перегляду футбольний матч буде доступний на ОТТ-платформі за такими передплатами: Спорт та в усіх MEGOPACK.

Матч Шахтар – Фенербахче прокоментує Вадим Скічко.

На грі працюватиме англійська бригада арбітрів на чолі з 41-річним Майклом Олівером. Йому асистуватимуть Стюарт Берт та Джеймс Мейнварінг. Резервним арбітром призначено Ендрю Медлі.

За систему VAR відповідатиме Стюарт Аттвелл, якому допомагатиме його Даррен Інгленд.

За результатами загального турнірного заліку вісім найкращих колективів автоматично пройдуть до 1/8 фіналу. Клуби, що фінішують на позиціях із дев’ятої по 24-ту, потраплять у стикові матчі.

Нагадаємо, у четвертому турі основного етапу Ліги чемпіонів підопічні Арди Турана поступилися португальському Спортингу з рахунком 0:1.

Зараз в активі команди є 4 очки. До матчу проти Фенербахче Шахтар підходить, перебуваючи на 21-му місці. Турецький клуб йде 19-м із 5 очками.

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