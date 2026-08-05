Украинки Элина Свитолина и Марта Костюк прошли во второй раунд теннисного турнира серии WTA 1000 в Торонто.

Свитолина обыграла испанку Джессику Бузас Манейро, а Костюк — канадку Кэтрин Себов.

Свитолина и Костюк начали турнир в Торонто с победы

Элина Свитолина одержала волевую победу над испанкой в трех сетах 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:4. В начале встречи соперницы обменялись брейками, после чего Бузас Манейро повела 3:1.

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Свитолина сравняла счет и довела сет до тай-брейка, где отыграла четыре сетбола подряд, но испанка всё же взяла партию в 12-м розыгрыше.

Второй сет развивался по схожему сценарию: Бузас Манейро снова оторвалась 3:1, но Элина восстановила паритет. Матч перешел в тай-брейк, где победу одержала Свитолина. Таким образом, по сетам сложился паритет 1:1.

В решающей партии украинка стартовала с рывка 5:0. Испанка сократила разрыв до минимума, но Элина завершила партию в десятом гейме.

Следующей соперницей Свитолиной станет бывшая россиянка, которая сейчас представляет Австрию, Анастасия Потапова.

Марте Костюк для победы над Себов хватило двух сетов – 7:6 (7:4), 6:0.

Себов начала матч с брейка и оторвалась до 4:1. Однако Костюк сравняла счет и дожала соперницу на тай-брейке (7:4). Второй сет превратился в полное доминирование украинки, которая разгромила соперницу из Канады всухую.

Соперницей Костюк в третьем круге станет американка Мэдисон Киз. Соперницы встречались ранее дважды на Уимблдоне в 2023 и 2024 годах – в обоих матчах победу одержала представительница США.

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