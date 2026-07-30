Первая ракетка Украины Элина Свитолина перед стартом турнира WTA 500 в Вашингтоне рассказала, что хотела бы сыграть со своим мужем Гаэлем Монфисом в смешанном парном разряде на US Open.

Слова теннисистки приводит Великий теннис Украины.

Свитолина об участии в миксте на US Open

По словам Элины, возможное участие в соревнованиях смешанных пар на Открытом чемпионате США по теннису будет зависеть от того, получит ли их пара уайлд-кард.

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– Мы бы с удовольствием сыграли. Посмотрим, потому что сейчас рейтинг Гаэля не так высок, как нам бы хотелось, поэтому подождем, возможно, уайлд-кард или что-то еще. Посмотрим. Сейчас формат также немного изменился по сравнению с прошлым годом, поэтому посмотрим. Надеюсь, нам удастся сыграть. Если нет — значит, нет. Такова жизнь, — сказала она.

Также Свитолина рассказала, что очень рада играть на турнире в Вашингтоне, ведь давно в нем не участвовала.

Она убеждена, что решение начать хардовый сезон с соревнований в столице США было правильным. Элина считает, что это отличная возможность снова войти в игровой ритм перед крупными турнирами в Торонто, Цинциннати и, конечно, Нью-Йорке.

К турниру в Вашингтоне Свитолина подошла, занимая десятое место в рейтинге WTA.

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