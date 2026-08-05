Українки Еліна Світоліна та Марта Костюк подолали друге коло тенісного турніру серії WTA 1000 в Торонто.

Світоліна перемогла іспанку Джессіку Бузас Манейро, а Костюк – канадку Кетрін Себов.

Світоліна та Костюк стартували з перемоги у Торонто

Еліна Світоліна здобула вольову перемогу над іспанкою у трьох сетах 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:4. На старті зустрічі суперниці обмінялися брейками, після чого Бузас Манейро повела 3:1.

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Світоліна зрівняла рахунок і довела сет до тайбрейку, де відіграла чотири сетболи поспіль, але іспанка все ж забрала партію у 12-му розіграші.

Другий сет розгортався за схожим сценарієм: Бузас Манейро знову відірвалася 3:1, але Еліна відновила паритет. Матч перейшов на тайбрейк, де перемогу взяла Світоліна. Таким чином за сетами вийшов паритет 1:1.

У вирішальній партії українка стартувала з ривка 5:0. Іспанка скоротила розрив до мінімуму, але Еліна закрила партію в десятому геймі.

Наступною суперницею Світоліної стане колишня росіянка, яка зараз представляє Австрію, Анастасія Потапова.

Марті Костюк для перемоги над Себов вистачило двох сетів – 7:6 (7:4), 6:0.

Себов розпочала гру з брейку й відірвалася до 4:1. Втім, Костюк зрівняла рахунок і дотиснула суперницю на тайбрейку (7:4). Другий сет перетворився на суцільну домінацію українки, яка розгромила суперницю з Канади всуху.

Суперницею Костюк у третьому колі стане американка Медісон Кіз. Суперниці зустрічалися раніше двічі на Вімблдоні у 2023 та 2024 роках – в обох матчах перемогу здобула представниця США.

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