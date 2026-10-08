15-річна українка Поліна Скляр кваліфікувалася до юніорського Підсумкового турніру World Tennis Tour Junior Finals-2026.

Це сталося після того, як вона потрапила до вісімки найкращих юніорок сезону.

Скляр зіграє на юніорському Підсумковому турнірі

У 2026 році Скляр увійшла до вісімки світового юніорського рейтингу.

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Таким чином українка змагатиметься за 1 000 рейтингових очок, а також гранти на подальші поїздки та виступи у турі.

Юніорський World Tennis Tour Junior Finals-2026 працює за тими ж принципами, що й дорослий Підсумковий турнір WTA. Склад учасниць формується з вісімки найкращих тенісисток сезону, а додаткове місце залишають для найбільш рейтингової переможниці турніру Grand Slam.

Список учасниць Підсумкового юніорського турніру

Сунь Сіньжань (Китай);

Анна Пушкарьова;

Яна Ковачкова (Чехія);

Ксенія Єфремова (Франція);

Джанае Престон (США);

Марія Макарова;

Анастасія Цветкович (Сербія);

Поліна Скляр (Україна).

У 2026 році Скляр виграла два турніри категорії J200 – у Бенікарло та Хасково, дійшла до фіналу J300 у Бамберзі та півфіналу J500 в Оффенбаху. Також вона взяла участь в юніорських турнірах Grand Slam, зокрема дійшла до півфіналу Вімблдону та третього кола US Open.

Скляр стане третьою українською тенісисткою в історії юніорського Підсумкового турніру. Востаннє це вдавалося у 2019 році Дарії Снігур, яка дійшла до фіналу. А в 2017 році Марта Костюк стала переможницею юніорського Підсумкового турніру.

Змагання відбудуться в китайському місті Ченду з 21 до 25 жовтня.

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