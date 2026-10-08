15-річна українка Скляр відібралася на юніорський Підсумковий турнір-2026
15-річна українка Поліна Скляр кваліфікувалася до юніорського Підсумкового турніру World Tennis Tour Junior Finals-2026.
Це сталося після того, як вона потрапила до вісімки найкращих юніорок сезону.
Скляр зіграє на юніорському Підсумковому турнірі
У 2026 році Скляр увійшла до вісімки світового юніорського рейтингу.
Таким чином українка змагатиметься за 1 000 рейтингових очок, а також гранти на подальші поїздки та виступи у турі.
Юніорський World Tennis Tour Junior Finals-2026 працює за тими ж принципами, що й дорослий Підсумковий турнір WTA. Склад учасниць формується з вісімки найкращих тенісисток сезону, а додаткове місце залишають для найбільш рейтингової переможниці турніру Grand Slam.
Список учасниць Підсумкового юніорського турніру
- Сунь Сіньжань (Китай);
- Анна Пушкарьова;
- Яна Ковачкова (Чехія);
- Ксенія Єфремова (Франція);
- Джанае Престон (США);
- Марія Макарова;
- Анастасія Цветкович (Сербія);
- Поліна Скляр (Україна).
У 2026 році Скляр виграла два турніри категорії J200 – у Бенікарло та Хасково, дійшла до фіналу J300 у Бамберзі та півфіналу J500 в Оффенбаху. Також вона взяла участь в юніорських турнірах Grand Slam, зокрема дійшла до півфіналу Вімблдону та третього кола US Open.
Скляр стане третьою українською тенісисткою в історії юніорського Підсумкового турніру. Востаннє це вдавалося у 2019 році Дарії Снігур, яка дійшла до фіналу. А в 2017 році Марта Костюк стала переможницею юніорського Підсумкового турніру.
Змагання відбудуться в китайському місті Ченду з 21 до 25 жовтня.