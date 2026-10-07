Элина Свитолина продолжает борьбу за титул на турнире WTA 1000 в Пекине. Украинка уверенно вышла в четвертьфинал, в двух сетах одолев представительницу США Энн Ли — 6:2, 6:3.

WTA 1000. Пекин. 1/8 финала

Поединок против Ли украинка фактически взяла под контроль еще в начале встречи. В первом сете Свитолина дважды реализовала брейк-пойнты и повела 4:1. Американка пыталась сократить отставание, но смогла взять лишь один гейм.

После этого Свитолина выиграла два гейма подряд. В заключительном гейме партии украинка реализовала еще один брейк-пойнт и забрала сет со счетом 6:2.

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Второй сет Элина Свитолина начала с четырех выигранных геймов подряд. Ли удалось прервать серию в пятом гейме. После этого американка взяла еще один гейм, но не смогла закрепить преимущество. Свитолина выиграла партию — 6:3.

Энн Ли (США, 21) — Элина Свитолина (Украина, 6) — 0:2 (2:6, 3:6)

Какой результат Свитолиной в Пекине

Эта победа позволила первой ракетке Украины в четвертый раз в карьере выйти в четвертьфинал соревнований в Пекине. Лучшим результатом Элины Свитолиной на этом турнире остается полуфинал, которого она достигла в 2016 году.

Для украинской теннисистки этот четвертьфинал стал уже пятым на турнирах WTA 1000 в 2026 году. Ранее в этом сезоне Свитолина доходила до полуфинала в Торонто и Индиан-Уэллсе, играла в финале WTA 1000 в Дубае и стала победительницей “тысячника” в Риме.

За место в полуфинале Пекина Свитолина сыграет против Цинь Вэнь Чжэн. Китайская теннисистка в своем матче 1/8 финала победила Алину Чараеву из Армении, которая ранее одолела первую ракетку мира Рыбакину.

Напомним, Элина Свитолина вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Пекине. Во втором раунде украинка в трех сетах победила представительницу Чехии Катержину Синякову.

Источник : Суспільне

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