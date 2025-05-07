Посевной календарь на май 2025: что и когда сажать для щедрого урожая

Май — время, когда сад и огород буквально излучают жизнь. Именно в этот период происходит основная высадка овощей, фруктов, цветов, а также уход за многолетниками, борьба с вредителями и болезнями.

Чтобы справиться со всеми задачами и не упустить лучшие моменты для посадок, стоит обратиться к лунному посевному календарю, который подготовили Факты ICTV.

Посевной календарь на май 2025 года — благоприятные дни для посадки

В мае 2025 года огородников ждет немало благоприятных дней. Лучшие периоды для высадки овощных культур — 1-3, 8-11, 13-17, 21, 22, 25, 29 и 30 мая. В эти даты можно смело браться за основные виды работ — от посева семян до высадки рассады в открытый грунт.

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Стоит помнить, что погодные условия в северных регионах могут потребовать немного более позднего начала, поэтому ориентируйтесь также на температуру почвы и ночные заморозки.

Что и когда сеять в мае 2025

Май — идеальный период для посадки корнеплодов. В течение месяца будет немало удачных дат для работы на грядках.

Картофель, топинамбур — 16, 17, 25 мая;

Батат — 6, 7, 11 мая;

Морковь, свекла, пастернак стоит — 16, 17, 25 мая;

Редис и репа — 1-3, 8-11, 16-17, 21-25, 29, 30 мая;

Репчатый лук — 16, 17, 25 мая;

Зелень и шнитт — 1-3, 8-11, 13-17, 21-24, 29, 30 мая;

Чеснок и порей — 8-11, 13-17, 25 мая.

Для высадки томатов, огурцов, перца, капусты и других овощей предусмотрено значительную часть месяца — с 1 по 3, 8-11, 16-17, 21-25, 29-30 мая. Это отличный период и для бахчевых — тыкв, кабачков, дынь. Отдельно стоит отметить даты для кукурузы — это 8-10, 29 и 30 мая.

Салаты, укроп, шпинат, рукколу, кинзу, базилик и даже микрозелень можно высевать практически в течение всего месяца, кроме неблагоприятных дней. Особенно удачные даты — 1-3, 8-11, 13-17, 21-25, 29, 30 мая.

В мае можно высаживать новые ягодные кусты, а также заняться плодовыми деревьями.

Клубника, малина, смородина, крыжовник — 11, 16, 17, 25, 29-31 мая;

Яблоня — 13-17, 25 мая;

Груша, айва — 8-11, 16-17, 25 мая;

Черешня — 4, 5, 25 и 31 мая;

Виноград — 11, 13-17 мая.

Калина, шиповник, облепиха, рябина — 11, 13-15, 25, 29, 30 мая.

Есть в посевном календаре на май 2025 и благоприятные дни для декоративных деревьев и кустарников — 1-10, 16-17, 21-22, 25, 29-31 мая.

Газоны, однолетники, многолетние травянистые растения, луковичные и клубневые лучше всего высаживать 6-10, 16-17, 25, 29, 30 мая. Хвойные породы — 6, 7 и 13-15 мая. Лианы и живые изгороди также хорошо принимаются в это время.

Посевной календарь на май 2025 года — неблагоприятные дни для посадки

Несмотря на благоприятную погоду и вдохновение к работе, в мае будут дни, когда посадочных работ следует избегать — это 12, 18-20, 26-28 мая.

В эти даты лучше уделить время подкормке растений, обрезке деревьев, борьбе с сорняками или подготовке почвы.

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