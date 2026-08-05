В Украине продолжают действовать военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых призыву могут подлежать военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Но закон предусматривает категории граждан, исключенных с воинского учета и которые больше не подлежат мобилизации.

Однако на практике бывают случаи, когда повестка для исключенных с воинского учета все же поступает.

Чтобы разобраться, может ли приходить повестка для исключенных с воинского учета, Факты ICTV обратились за разъяснением к адвокату, партнеру и руководительнице практики обслуживания частных клиентов АО Reliance Ирине Цыбко.

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Почему исключенному с воинского учета пришла повестка

Как рассказала адвокат, в большинстве случаев это является следствием технических рассогласований и не актуализированных данных в электронном реестре Оберіг.

— Если отметка об исключении с воинского учета (например, по состоянию здоровья или по возрасту) есть только в бумажном военно-учетном документе, но в свое время ее не внесли в реестр, система автоматически воспринимает такое лицо как военнообязанного и формирует повестку, — рассказала Ирина Цыбко.

Может ли приходить повестка для исключенных с воинского учета

С юридической точки зрения – нет.

Но следует четко различать два статуса:

снятый с воинского учета – это временная процедура, при которой лицо остается военнообязанным;

исключенный с воинского учета – это окончательная потеря статуса военнообязанного.

Лицо, исключенное с воинского учета, больше не состоит в запасе, не подлежит призыву во время мобилизации, а также на него не распространяются обязанности по выполнению правил воинского учета, в том числе и обязанность появляться по вызову ТЦК и СП.

Повестка для исключенных с воинского учета: что делать

Игнорировать ситуацию не стоит, чтобы избежать юридического хаоса.

— Прежде всего, нужно проверить свой статус в приложении Резерв+. Если там указано Исключено с воинского учета, электронный военно-учетный документ имеет такую ​​же юридическую силу, как бумажный, — отметила адвокат.

Если же статус не обновлен, целесообразно направить в ТЦК и СП письменное заявление (по почте с описанием вложения или через адвоката), добавив копии документов, подтверждающих исключение с воинского учета. Это позволит актуализировать информацию без личного посещения территориального центра комплектования.

Могут ли оштрафовать исключенного с воинского учета за неявку в ТЦК

Адвокат подчеркнула, что привлечение исключенного с воинского учета лица к административной ответственности за неявку по повестке по статье 210-1 КУоАП является незаконным.

Она добавила, что субъектом правонарушения по этой статье может быть только военнообязанный, военнослужащий или резервист. Поскольку исключенное с воинского учета лицо не имеет ни одного из этих статусов, в его действиях отсутствует состав административного правонарушения.

Судебная практика по таким делам однозначна — постановления ТЦК о наложении штрафов на лиц, исключенных с воинского учета, успешно отменяются в судебном порядке.

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