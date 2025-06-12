Когда можно копать молодую картошку и как не пропустить лучший момент

Молодой картофель — это не сорт, а стадия развития клубня. Он нежный, сладковатый и варится быстрее обычного. Но чтобы он был вкусным и не водянистым, важно выкопать его вовремя.

Когда можно копать молодую картошку в 2025 году, читайте в материале.

Когда копать молодую картошку в 2025 году

Молодой картофель обычно начинают копать через 45–60 дней после посадки, в зависимости от сорта. Ранние сорта, высаженные в апреле (а в южных регионах и в марте), можно начинать выкапывать уже с середины июня. В 2025 году оптимальные сроки — с 10 по 25 июня.

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Речь не о полной выкопке, а о выборочной — когда из куста берут только часть клубней, а растение продолжает расти дальше.

Как узнать, когда пора копать молодую картошку

Молодая картошка не хранится долго, поэтому ее выкапывают по мере необходимости. Если хотите запастись на зиму, дождитесь полного созревания (ботва пожелтеет и начнет сохнуть).

Как определить, когда копать молодой картофель:

Это нужно делать в период, когда клубни уже сформировались, но кожица еще остается тонкой и нежной. Обычно ранние сорта готовы к уборке через 40–60 дней после появления всходов, а среднеранние – через 60–80 дней.

Если точная дата посадки неизвестна, можно ориентироваться на цветение: молодой картофель начинают подкапывать через 2–3 недели после того, как кусты отцветут.

Внешними признаками зрелости молодой картошки являются зеленая, но остановившаяся в росте ботва, а также клубни диаметром около 3–5 см с тонкой кожицей, которая легко счищается при трении пальцем.

Чтобы проверить готовность урожая, можно аккуратно подкопать крайний куст вилами – так меньше риск повредить клубни.

Если картофель крупный и вкусный, можно собирать его по мере необходимости, выбирая сначала самые большие клубни, а мелкие оставляя на доращивание.

Нужно ли ждать полного созревания

Если цель — сохранить картофель на зиму, ждать нужно до конца июля – августа. Но молодую картошку едят ради вкуса, и она не предназначена для длительного хранения. Поэтому копать ее можно сразу, как только клубни достигли нужной стадии.

Как копать правильно:

Используйте садовые вилы — так меньше риска повредить нежные клубни.

Подкапывайте с одной стороны, не разрушая весь куст.

После извлечения клубней не оставляйте их на солнце — храните в тени, чтобы не позеленели.

Некоторые огородники выбирают уборку на убывающей Луне, когда энергия растения направлена вниз — в корни. В 2025 году благоприятные дни для сбора молодой картошки приходятся на 13–24 июня, по лунному календарю.

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