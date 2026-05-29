Польские политики назвали скандальным решение президента Украины Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ почетное наименование имени Героев УПА.

Зеленский объяснил его “восстановлением исторических традиций”. Президент Польши Кароль Навроцкий угрожает отобрать у Зеленского почетную государственную награду.

Переименование подразделения ССО в честь Героев УПА

В среду, 27 мая, накануне дня Сил специальных операций ВСУ, Зеленский присвоил почетное наименование имени Героев УПА отдельному центру специальных операций Север ССО.

В указе главы государства отмечается, что цель этого решения – “восстановление исторических традиций национальной армии, учитывая образцовое выполнение возложенных задач во время защиты территориальной целостности и независимости Украины”.

В четверг, 28 мая, состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Польши Марчина Босацкого с послом Украины Василием Боднаром. Ему выразили протест и объяснили, что этот шаг — болезненный для поляков.

Украинские историки называют реакцию польских властей слишком острой, а решение относительно названий подразделений – внутренним делом Украины.

Украинская власть пока не реагирует на критические заявления из Польши.

Возмущение польских политиков

Когда стало известно о присвоении спецподразделению имени Героев УПА, новость подхватили правые и ультраправые польские политики, которые назвали это решение возмутительным и начали требовать от властей Польши “конкретных решений”.

Одним из первых решение раскритиковал бывший министр образования и кандидат на пост премьера от партии Право и справедливость (PiS) Пшемислав Чарнек.

— Трудно назвать это иначе, чем демонстрацией крайней неблагодарности по отношению к народу, который с первого дня войны открыл перед Украиной свои границы, – цитирует Чарнека издание Rzeczpospolita.

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что снял украинский флаг с груди и больше не будет поддерживать президента Владимира Зеленского, однако продолжит помогать украинскому народу.

Это заявление Валенса сделал после участия президента Зеленского в церемонии перезахоронения одного из лидеров ОУН Андрея Мельника.

Туск призвал президентов не ссориться

Премьер-министр Польши Дональд Туск также отреагировал на разгорающийся скандал вокруг присвоения элитному подразделению украинских ССО наименования Героев УПА.

Туск призвал президентов Украины и Польши не ссориться из-за прошлого, поскольку от этого выиграет кто-то другой.

— Если мы будем ссориться из-за прошлого, будущее выиграет кто-то другой. Президент Украины должен наконец это понять. Президент Польши тоже. Пока не стало поздно, – написал премьер Польши.

