Страны-участники Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности призвали Армению официально определиться со своим дальнейшим геополитическим курсом.

Обращение стран ЕАЭС и ОДКБ к Армении

Заявление, опубликованное на сайте Кремля, подписали президенты России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. В документе лидеры этих стран призвали Ереван как можно быстрее провести общенациональный референдум относительно дальнейшего внешнеполитического вектора Армении.

В частности, в заявлении говорится, что Армения должна официально выбрать между вступлением в Европейский Союз и последующим членством в ЕАЭС. Авторы документа утверждают, что евроинтеграционные стремления Еревана могут создать “серьезные риски для экономической безопасности” других стран союза.

Кроме того, на саммите ЕАЭС в декабре 2026 года планируется рассмотреть возможные последствия приостановления действия Договора о союзе в отношении Армении.

В состав ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения.

Напомним, что тотношения между Ереваном и Москвой начали ухудшаться после событий сентября 2023 года, когда Армения подвергла критике ОДКБ за бездействие во время операции Азербайджана в Нагорном Карабахе.

После этого Армения стала более активно развивать сотрудничество с Западом и одновременно дистанцироваться от России.

