Призывают отказаться от вступления в ЕС: РФ со своим военным блоком обратилась к Армении
- Страны ЕАЭС и ОДКБ призвали Армению официально определиться со своим дальнейшим геополитическим курсом.
- В заявлении говорится, что Ереван должен избрать между евроинтеграцией и последующим членством в Евразийском экономическом союзе.
- Отношения Армении с Россией и ОДКБ ухудшились после событий в Нагорном Карабахе в 2023 году, после чего Ереван стал активнее сближаться с Западом.
Страны-участники Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности призвали Армению официально определиться со своим дальнейшим геополитическим курсом.
Обращение стран ЕАЭС и ОДКБ к Армении
Заявление, опубликованное на сайте Кремля, подписали президенты России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. В документе лидеры этих стран призвали Ереван как можно быстрее провести общенациональный референдум относительно дальнейшего внешнеполитического вектора Армении.
В частности, в заявлении говорится, что Армения должна официально выбрать между вступлением в Европейский Союз и последующим членством в ЕАЭС. Авторы документа утверждают, что евроинтеграционные стремления Еревана могут создать “серьезные риски для экономической безопасности” других стран союза.
Кроме того, на саммите ЕАЭС в декабре 2026 года планируется рассмотреть возможные последствия приостановления действия Договора о союзе в отношении Армении.
В состав ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения.
Напомним, что тотношения между Ереваном и Москвой начали ухудшаться после событий сентября 2023 года, когда Армения подвергла критике ОДКБ за бездействие во время операции Азербайджана в Нагорном Карабахе.
После этого Армения стала более активно развивать сотрудничество с Западом и одновременно дистанцироваться от России.