Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским после согласования вопроса прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

Во время совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Петер Мадяр заявил, что стороны обсуждают 11 пунктов, которые касаются образовательных, культурных и языковых прав.

— Не было абсолютно никакой связи между размораживанием средств и открытием первого раздела переговоров по Украине. Самое важное для нас — получить гарантии для 100 тысяч венгров, которые живут в Украине, что они смогут использовать родной язык в школах, во время культурных мероприятий и в государственном управлении. У нас есть предложение из 11 пунктов, и оно не является новым для украинских партнеров. Речь идет о языковых и культурных вопросах, и мы хотели бы, чтобы украинская сторона согласилась с этими предложениями, — отметил Мадяр.

Он подчеркнул, что Венгрия и Украина поддерживают активный диалог по этим вопросам. Также, по его словам, предполагается встреча министров иностранных дел обеих стран.

После технических консультаций Мадяр выразил надежду на встречу с Зеленским в венгерскоязычных районах Украины, чтобы открыть новую страницу в отношениях между Венгрией и Украиной.

В свою очередь, фон дер Ляен подчеркнула, что между переговорами Венгрии с ЕС и вопросом Украины нет никакой связи, хотя среди тем обсуждения был и вопрос вступления стран-кандидатов.

– Наша позиция очень четкая: Украина и Молдова выполнили все необходимые условия для открытия первого основного кластера. Поэтому нет никаких оснований задерживать этот процесс, — добавила она.

Напомним, что накануне в правительстве Венгрии заявили, что встреча Петера Мадяра и Владимира Зеленского возможна после выполнения Украиной требований по венгерскому меньшинству.

