Правильная обрезка лаванды: секреты здорового и пышного куста
Лаванда — одно из самых красивых и неприхотливых растений в саду, которое радует ароматом и пышным цветением. Чтобы куст оставался аккуратным, цвел обильно и не вырождался со временем, ему необходима правильная и регулярная обрезка.
Когда и как обрезать лаванду, чтобы получить пышные кусты, читайте в материале.
Зачем обрезать лаванду
Обрезка лаванды — процедура, без которой куст быстро теряет форму, декоративность и со временем стареет.
Регулярная обрезка продлевает жизнь растения, стимулирует пышное цветение, сохраняет компактную форму и снижает риск заболеваний.
Когда обрезать лаванду: сроки
Проводить обрезку стоит в определенное время. Основных сроков два: весна и лето.
Сроки обрезки лаванды:
- Весенняя обрезка проводится в марте-апреле, когда установится теплая погода. В это время удаляют примерно треть или даже две трети длины зеленых побегов, но не затрагивают одревесневшую часть, так как она плохо восстанавливается. Весной формируют форму куста и омолаживают растение.
- Вторая обрезка — летняя — проводится в июле-августе, после завершения цветения. Она направлена на удаление отцветших соцветий и стимуляцию повторного цветения.
Как часто нужно обрезать лаванду
Лаванду нужно обрезать два раза в год — весной и летом:
- Весной (март–апрель) проводят основную обрезку. Укорачивают зеленые побеги на 1/3–2/3 длины, формируя красивый компактный куст. Это стимулирует рост и закладывает основу для обильного цветения.
- Летом (июль–август) делают легкую санитарную обрезку — удаляют отцветшие соцветия, чтобы продлить декоративность и возможное повторное цветение.
Осенью и зимой обрезать не нужно, иначе куст может не пережить морозы. Старые кусты омолаживают постепенно — не чаще одного раза в 2–3 года, чтобы не повредить растение.
Как правильно обрезать лаванду
Правильная техника — использовать острый секатор, срезать только зеленую часть побегов, формируя округлую, полусферическую форму.
Старые кусты омолаживают постепенно, поэтапно, без сильного вмешательства в одревесневшие участки. Оптимальная частота обрезки — два раза в год.
Уже в первый год после посадки желательно начинать формировку куста, чтобы в будущем он был плотным, пышным и устойчивым.
После обрезки желательно полить растение и при необходимости замульчировать землю у основания. Срезанные цветы можно использовать в быту — сушить для ароматических саше, чая или украшения интерьера. Регулярная и правильная обрезка лаванды — залог красивого и здорового куста на долгие годы.