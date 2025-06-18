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Правильная обрезка лаванды: секреты здорового и пышного куста

обрезка лаванды,
Фото: Pixabay

Лаванда — одно из самых красивых и неприхотливых растений в саду, которое радует ароматом и пышным цветением. Чтобы куст оставался аккуратным, цвел обильно и не вырождался со временем, ему необходима правильная и регулярная обрезка. 

Когда и как обрезать лаванду, чтобы получить пышные кусты, читайте в материале. 

Зачем обрезать лаванду 

Обрезка лаванды — процедура, без которой куст быстро теряет форму, декоративность и со временем стареет.  

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Регулярная обрезка продлевает жизнь растения, стимулирует пышное цветение, сохраняет компактную форму и снижает риск заболеваний. 

Когда обрезать лаванду: сроки 

Проводить обрезку стоит в определенное время. Основных сроков два: весна и лето.  

Сроки обрезки лаванды: 

  • Весенняя обрезка проводится в марте-апреле, когда установится теплая погода. В это время удаляют примерно треть или даже две трети длины зеленых побегов, но не затрагивают одревесневшую часть, так как она плохо восстанавливается. Весной формируют форму куста и омолаживают растение.  
  • Вторая обрезка — летняя — проводится в июле-августе, после завершения цветения. Она направлена на удаление отцветших соцветий и стимуляцию повторного цветения. 

Как часто нужно обрезать лаванду 

Лаванду нужно обрезать два раза в год — весной и летом: 

  • Весной (март–апрель) проводят основную обрезку. Укорачивают зеленые побеги на 1/3–2/3 длины, формируя красивый компактный куст. Это стимулирует рост и закладывает основу для обильного цветения. 
  • Летом (июль–август) делают легкую санитарную обрезку — удаляют отцветшие соцветия, чтобы продлить декоративность и возможное повторное цветение. 

Осенью и зимой обрезать не нужно, иначе куст может не пережить морозы. Старые кусты омолаживают постепенно — не чаще одного раза в 2–3 года, чтобы не повредить растение. 

Как правильно обрезать лаванду 

Правильная техника — использовать острый секатор, срезать только зеленую часть побегов, формируя округлую, полусферическую форму.  

Старые кусты омолаживают постепенно, поэтапно, без сильного вмешательства в одревесневшие участки. Оптимальная частота обрезки — два раза в год.  

Уже в первый год после посадки желательно начинать формировку куста, чтобы в будущем он был плотным, пышным и устойчивым.  

После обрезки желательно полить растение и при необходимости замульчировать землю у основания. Срезанные цветы можно использовать в быту — сушить для ароматических саше, чая или украшения интерьера. Регулярная и правильная обрезка лаванды — залог красивого и здорового куста на долгие годы. 

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