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Марина Терюханова, редакторка стрічки
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Правильна обрізка лаванди: секрети здорового і пишного куща

обрезка лаванды,
Фото: Pixabay

Лаванда – одна з найкрасивіших і невибагливих рослин у саду, яка радує ароматом і пишним цвітінням. Щоб кущ залишався акуратним, цвів рясно і не вироджувався з часом, йому необхідна правильна і регулярна обрізка.

Коли і як обрізати лаванду, щоб отримати пишні кущі, читайте в матеріалі.

Навіщо обрізати лаванду

Обрізка лаванди – процедура, без якої кущ швидко втрачає форму, декоративність і з часом старіє.

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Регулярна обрізка продовжує життя рослини, стимулює пишне цвітіння, зберігає компактну форму і знижує ризик захворювань.

Коли обрізати лаванду: терміни

Проводити обрізку варто в певний час. Основних термінів два: весна і літо.

Терміни обрізки лаванди:

  • Весняна обрізка проводиться в березні-квітні, коли встановиться тепла погода. У цей час видаляють приблизно третину або навіть дві третини довжини зелених пагонів, але не зачіпають здерев’янілу частину, оскільки вона погано відновлюється. Навесні формують форму куща й омолоджують рослину.
  • Друга обрізка – літня – проводиться в липні-серпні, після завершення цвітіння. Вона спрямована на видалення відцвілих суцвіть і стимуляцію повторного цвітіння.

Як часто потрібно обрізати лаванду

Лаванду потрібно обрізати двічі на рік – навесні та влітку:

  • Навесні проводять основну обрізку. Вкорочують зелені пагони на 1/3-2/3 довжини, формуючи красивий компактний кущ. Це стимулює ріст і закладає основу для рясного цвітіння.
  • Влітку роблять легку санітарну обрізку – видаляють відцвілі суцвіття, щоб продовжити декоративність і можливе повторне цвітіння.

Восени і взимку обрізати не потрібно, інакше кущ може не пережити морози. Старі кущі омолоджують поступово – не частіше одного разу на 2-3 роки, щоб не пошкодити рослину.

Як правильно обрізати лаванду

Правильна техніка – використовувати гострий секатор, зрізати тільки зелену частину пагонів, формуючи округлу, напівсферичну форму.

Старі кущі омолоджують поступово, поетапно, без сильного втручання в здерев’янілі ділянки. Оптимальна частота обрізки – два рази на рік.

Уже в перший рік після посадки бажано починати формування куща, щоб у майбутньому він був щільним, пишним і стійким.

Після обрізки бажано полити рослину і за необхідності замульчувати землю біля основи. Зрізані квіти можна використовувати в побуті – сушити для ароматичних саше, чаю або прикраси інтер’єру. Регулярна і правильна обрізка лаванди – запорука красивого і здорового куща на довгі роки.

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