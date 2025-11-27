Осенью 2024 года Apple представила очередное поколение своих флагманских смартфонов, которые принесли существенные обновления в дизайне, производительности и возможностях съемки.

Модель Айфон 16 получила новые функции, которые делают ее интересной как для текущих владельцев техники компании, так и для тех, кто планирует перейти с Android.

Основные изменения коснулись процессора, камер и интерфейса управления, а также улучшилась автономность работы по сравнению с предыдущим поколением.

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Дизайн и ключевые характеристики

Корпус изготовлен из алюминия авиационного класса с весом 170 граммов и размерами 147,6 × 71,6 × 7,8 мм.

Фронтальная и задняя панели защищены стеклом Ceramic Shield второго поколения, которое на 50% прочнее предыдущей версии. Рейтинг IP68 позволяет погружать устройство в воду на глубину до 6 метров.

Доступны пять цветов: черный, белый, розовый, бирюзовый и ультрамариновый.

Главной внешней новинкой стала вертикальная компоновка камер на задней панели вместо диагонального расположения. Это решение позволило реализовать съемку пространственного видео для Vision Pro.

Еще одна важная деталь — новая кнопка Capture на правой грани, которая меняет процесс фотографирования благодаря сенсорной поверхности с тактильным откликом.

Экран и производительность

Смартфон получил серьезные апгрейды во всех критических компонентах. Сердцем устройства стал новый процессор A18, изготовленный по 3-нанометровой технологии второго поколения, который обеспечивает на 30% более высокую скорость CPU и на 40% более быстрый GPU по сравнению с предыдущим поколением.

Экран Super Retina XDR диагональю 6,1 дюйма имеет разрешение 2556 × 1179 пикселей и яркость до 2000 нит в солнечном свете:

нейросетевой движок с 16 ядрами обрабатывает 35 триллионов операций в секунду для работы Apple Intelligence;

динамический остров в верхней части экрана отображает интерактивные уведомления и активности;

игровой режим поддерживает аппаратную трассировку лучей для реалистичной графики в современных играх;

система охлаждения улучшена благодаря алюминиевой рамке с большей площадью теплоотвода;

основная камера 48 Мп со светосилой f/1.6 поддерживает 2-кратный оптический зум без потери качества.

Автономность обеспечивает аккумулятор, выдерживающий до 22 часов воспроизведения видео. Быстрая зарядка USB-C мощностью до 30 Вт восстанавливает 50% заряда за 30 минут, а беспроводная MagSafe обеспечивает до 25 Вт.

Камеры и съемка

Основная камера имеет 48-Мп сенсор со светосилой f/1.6 и поддержкой 2-кратного оптического зума. Ультраширокоугольная камера 12 Мп может выполнять роль макрообъектива. Вертикальное расположение камер позволяет снимать пространственное видео со стереоскопическим эффектом.

Кнопка Capture – сенсорная поверхность с тактильным откликом. Легкое нажатие активирует автофокус, полное – делает снимок. Свайпы помогают менять зум и режимы. Поддерживается видеосъемка 4K в 60 fps в Dolby Vision HDR с кинематографическим режимом и фотографическими стилями нового поколения.

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Фото: Comfy

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