Apple готовится отметить свое 50-летие крупным обновлением техники и запуском новой Siri на базе искусственного интеллекта Gemini от Google.

Компания ожидает, что продажи в последнем квартале года принесут $137-139 млрд, а общий доход может впервые превысить 140 млрд – это будет лучший результат за всю историю Apple.

Обновление техники к 50-летию Apple

В начале 2026 года компания планирует выпустить MacBook Air с чипом M5, MacBook Pro в версиях M5 Pro и M5 Max, а также iPad Air с процессором M4 и обновленный iPad с чипом A18.

Apple также готовит переход на OLED-дисплеи в MacBook Air, iPad Air и iPad mini, которые обеспечивают более глубокие цвета, более высокую яркость и меньшее энергопотребление.

В планах компании — расширение экосистемы умного дома. Весной ожидается презентация смартдисплея в двух вариантах: настенном и со встроенной колонкой. Устройство станет частью обновленной системы HomeKit, к которой в течение года планируют добавить камеры безопасности и другие гаджеты.

Среди ключевых новинок ожидается первый складной iPhone, над которым Apple работает уже несколько лет.

Интеллектуальная Siri и новые операционные системы

Apple представит обновленную Siri, созданную на базе модели искусственного интеллекта Gemini. Ассистент получит возможность распознавать контекст, проводить умный поиск и генерировать подсказки для пользователей.

Siri станет частью платформы Apple Intelligence, которая объединит все ИИ-решения компании на iPhone, Mac и iPad.

В июне на конференции WWDC 2026 ожидается презентация iOS 27, macOS 27 и watchOS 27 с более глубокой интеграцией искусственного интеллекта. Уже в ближайшие недели выйдет iOS 26.1, за которой появится первая бета-версия iOS 26.2.

Источник : Bloomberg

