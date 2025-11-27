Восени 2024 року Apple представила чергове покоління своїх флагманських смартфонів, які принесли суттєві оновлення у дизайні, продуктивності та можливостях фільмування.

Модель Айфон 16 отримала нові функції, які роблять її цікавою як для поточних власників техніки компанії, так і для тих, хто планує перейти з Android.

Основні зміни торкнулися процесора, камер та інтерфейсу управління, а також покращилася автономність роботи порівняно з попереднім поколінням.

Дизайн та ключові характеристики

Корпус виготовлений з алюмінію авіаційного класу з вагою 170 грамів та розмірами 147,6 × 71,6 × 7,8 мм.

Фронтальна та задня панелі захищені склом Ceramic Shield другого покоління, яке на 50% міцніше попередньої версії. Рейтинг IP68 дає змогу занурювати пристрій у воду на глибину до 6 метрів.

Доступні п’ять кольорів: чорний, білий, рожевий, бірюзовий та ультрамариновий.

Головною зовнішньою новинкою стало вертикальне компонування камер на задній панелі замість діагонального розташування. Це рішення дало змогу реалізувати знімання просторового відео для Vision Pro.

Ще одна важлива деталь – нова кнопка Capture на правій грані, яка змінює процес фотографування завдяки сенсорній поверхні з тактильним відгуком.

Екран та продуктивність

Смартфон отримав серйозні апгрейди у всіх критичних компонентах. Серцем пристрою став новий процесор A18, виготовлений за 3-нанометровою технологією другого покоління, який забезпечує на 30% вищу швидкість CPU та на 40% швидший GPU порівняно з попереднім поколінням.

Екран Super Retina XDR діагоналлю 6,1 дюйма має роздільну здатність 2556 × 1179 пікселів та яскравість до 2000 ніт у сонячному світлі:

нейромережевий двигун з 16 ядрами обробляє 35 трильйонів операцій на секунду для роботи Apple Intelligence;

динамічний острів у верхній частині екрана відображає інтерактивні сповіщення та активності;

ігровий режим підтримує апаратне трасування променів для реалістичної графіки у сучасних іграх;

система охолодження покращена завдяки алюмінієвій рамці з більшою площею тепловідведення;

основна камера 48 Мп зі світлосилою f/1.6 підтримує 2-кратний оптичний зум без втрати якості.

Автономність забезпечує акумулятор, що витримує до 22 годин відтворення відео. Швидка зарядка USB-C потужністю до 30 Вт відновлює 50% заряду за 30 хвилин, а бездротова MagSafe забезпечує до 25 Вт.

Камери та фільмування

Основна камера має 48-Мп сенсор зі світлосилою f/1.6 та підтримкою 2-кратного оптичного зуму. Ультраширококутна камера 12 Мп може виконувати роль макрооб’єктива. Вертикальне розташування камер дає змогу знімати просторове відео зі стереоскопічним ефектом.

Кнопка Capture – сенсорна поверхня з тактильним відгуком. Легке натискання активує автофокус, повне – робить знімок. Свайпи допомагають змінювати зум та режими. Підтримується відеозйомка 4K у 60 fps у Dolby Vision HDR з кінематографічним режимом та фотографічними стилями нового покоління.

