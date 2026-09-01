Сентябрь открывает новый церковный год и дарит верующим ряд важных религиозных дат.

В сентябре 2026 года православная церковь отмечает два важных праздника — Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижение Креста Господня, а также дни памяти многих святых.

Полный перечень православных праздников на сентябрь 2026 года по дням — в материале Фактов ICTV. Даты указаны по новому стилю.

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Церковные праздники в сентябре 2026 года

1 сентября — начало церковного нового года (новолетие); день памяти преподобного Симеона Столпника и его матери Марфы.

2 сентября — мученика Маманта и преподобного Иоанна Постника, патриарха Константинопольского.

3 сентября — священномученика Анфима, епископа Никомидийского, а также преподобного Теоктиста.

4 сентября — священномученика Вавилы, епископа Антиохийского, и святого пророка Моисея Боговидца.

5 сентября — день памяти святого пророка Захарии, отца святого Иоанна Крестителя.

6 сентября — память о чуде архистратига Михаила в Хонех (Колосах); почитание мученика Евдоксия и его собратьев.

7 сентября — святого мученика Созонта.

8 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы (Вторая Пречистая). Один из величайших христианских праздников, посвящённый рождению Девы Марии — матери Иисуса Христа.

Один из величайших христианских праздников, посвящённый рождению Девы Марии — матери Иисуса Христа. 9 сентября — святых праведных богоотцов Иоакима и Анны (родителей Богородицы), а также мученика Севериана.

10 сентября — святых мучениц-сестер Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.

11 сентября — преподобной Феодоры Александрийской.

12 сентября — день памяти святого священномученика Автонома.

13 сентября — святого священномученика Корнилия, сотника.

14 сентября — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. В этот день верующие вспоминают об обнаружении и торжественном вознесении Креста, на котором был распят Спаситель.

В этот день верующие вспоминают об обнаружении и торжественном вознесении Креста, на котором был распят Спаситель. 15 сентября — святого великомученика Никиты.

16 сентября — великомученицы Евфимии Всехвальной.

17 сентября — святой мученицы Софии и ее дочерей: Веры, Надежды и Любви. Почитание памяти юных сестер и их матери, принявших мученическую смерть за христианскую веру.

Почитание памяти юных сестер и их матери, принявших мученическую смерть за христианскую веру. 18 сентября — преподобного Евмения, епископа Гортинского.

19 сентября — святых мучеников Трохима, Саватия и Доримедонта.

20 сентября — великомученика Евстратия, а также святых мучеников Михаила и Феодора.

21 сентября — святого апостола Кондрата.

22 сентября — священномученика Фоки и святого пророка Ионы.

23 сентября — зачатие честного и славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

24 сентября — святой первомученицы и равноапостольной Теклы.

25 сентября — преподобной Евфросинии.

26 сентября — святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

27 сентября — святых мучеников Калистрата и его супруги, а также преподобного Нила Гротаферратского.

28 сентября — святого исповедника Харитона и благоверного князя Вячеслава.

29 сентября — преподобного Кириака Отшельника.

30 сентября — святого священномученика Григория, епископа Великой Армении.

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